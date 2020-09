Se billedserie 1. oktober overtager Harly Jacobsen ansvaret for Præstøs største dagligvarebutik. Foto: Lars Christiansen

Ny købmand vil holde kursen

Vordingborg - 28. september 2020 kl. 05:38 Af Lars Christiansen Kontakt redaktionen

Det er først på torsdag, at 55-årige Harly Jacobsen officielt overtager roret for Præstøs største dagligvarebutik, men købmanden er allerede godt i gang med at lære butikken at kende.

I de seneste par uger har han fulgt nuværende købmand Kenneth Nielsen for at få hverdagen ind under huden.

- Det er altid underligt, når der går to ledere rundt, men det er godt at kunne få spurgt ind til, hvordan butikken fungerer, fortæller den nye købmand, der er imponeret over, hvad han har mødt på sin vej rundt i butikken.

- Det er et meget kompetent personale, der er vellidt af kunderne. Der er et godt humør blandt både kunder og personale, tilføjer han.

Harly Jacobsen kommer fra et job som købmand i Meny Karlslunde, hvor han var i to år. Før det var han to år som købmand i Meny Skibby. Han glæder sig nu til at overtage den væsentligt større butik i Præstø.

- Jeg kan gode lide det lokale, og det her er en rigtig spændende butik, der har stor betydning for lokalområdet, lyder det fra den nye købmand, der kender til området fra sit tidligere job som ferskvarechef hos Fog, hvor han jævnligt kørte rundt til alle Fogs dengang 12 butikker.

Med bopæl i Rødvig får den nye købmand heller ikke langt på arbejde.

- Jeg tror, at det er vigtigt for kunderne, at man forstår vigtigheden af den lokale forankring. Styrken ved Meny er netop, at det er op til den enkelte købmand at tilpasse butikken til lokalområdet, fortæller Harly Jacobsen, der dog understreger, at kunderne ikke skal frygte nogen store omvæltninger.

- Der er absolut ingen planer om nogen forandringer. Det er ikke en sandstorm, der kommer ind af døren. Butikken her kører fornuftigt, og det skal den blive ved med, forsikrer købmanden.

Harly Jacobsen overtager roret efter Kenneth Nielsen, der kom til Meny i Præstø tilbage i januar 2016 og nu skal være distrikschef i Netto. Han har blandt andet stået i spidsen for den omfattende ombygning og modernisering af Meny-butikken tilbage i 2018.

Der skulle have været afskedsreception for kunder og samarbejdspartnere tirsdag 29. september, men den er blevet aflyst på grund af corona-restriktionerne.