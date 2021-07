Sådan ser en af plakaterne til den nye kampagne ud, som skal opfordre folk til at donere penge til Møns vilde natur.

Ny kampagne skal skaffe penge til vild natur på Møn

Vordingborg - 05. juli 2021 kl. 10:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det er fire år siden, at Møn blev udnævnt til biosfæreområde under Unesco - som foreløbig Danmarks eneste af slagsen - og i årene efter er der kun kommet mere og mere fokus på naturen.

Biosfæreudnævnelsen indikerer, at man på Møn går op i at beskytte naturen i et bæredygtigt samspil med det omgivende samfund, og den opgave skal tages alvorligt, mener Møn UNESCO Biosfære og House of Møn, som derfor nu lancerer en ny kampagne, der har til formål at indsamle penge til den mønske natur. Og her er der ikke blot fokus på de mennesker, der til dagligt bor tæt på og nyder godt af naturen, tværtimod sigter man også efter bidrag fra turisterne.

- Man kan sige at områdets turisme er baseret på naturen. Med »Støt Møns Vilde Natur« bliver turismen nu også en aktiv og vigtig del af finansieringen af naturen. Tænk, hvis turismen kan være med til at skabe nye naturområder. Det ville være dejligt, lyder det.

»Støt Møns Vilde Natur« er planlagt som en årligt tilbagevendende kampagne, som forhåbentlig får større og større opbakning fra både gæster og lokalsamfund.

- Det er vores håb at »Støt Møns Vilde Natur« kan blive en betydelig aktør i forhold til både at styrke, udvide og formidle naturgrundlaget på vores dejlige ø - simpelthen gøre Møn UNESCO Biosfære til en endnu bedre oplevelse, siger biosfærekoordinator Katrine Ohm Dietrich.

Rent praktisk foregår kampagnen ved, at aktørerne bag den opfordrer folk, der er engageret i turismen på Møn, til at udbrede budskabet ved hjælp af materialer som plakater, postkort og lignende, som skal gøre kampagnen synlig. Herigennem vil turister og andre blive opfordret til at donere et beløb til kampagnen via MobilePay.

De indsamlede penge bliver derefter fordelt efter tre hovedkategorier:

- Til at sikre biodiversiteten gennem naturpleje på private såvel som offentligt ejede arealer.

- Til at deltage i opkøb af natur, herunder til etablering af nye naturområder.

- Til at styrke formidlingen af de eksisterende naturoplevelser.

»Det er en forudsætning for kampagnen, at de indsamlede midler er ekstra bidrag til naturen, og dermed IKKE kommer til at betyde at Stat og Kommune kan spare på deres budgetter«, understreges det.

Opgaven med at fordele pengene bliver lagt i hænderne på en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg, Naturstyrelsen Storstrøm, Vordingborg Kommune ved Møn UNESCO Biosfære og House of Møn.

Uddelingen af materiale til kampagnen vil begynde i denne uge, hvor frivillige og medlemmer fra Møn Handelstandsforening og Møn-Sydsjælland Turistforening tager rundt til butikker, restauranter og overnatningssteder og hjælper med at få tingene på plads.

- Vi håber at detailhandlen og hele branchen vil tage godt imod de hjælpende hænder, lyder det.

Man kan læse mere om kampagnen på www.mønsvildenatur.dk og vil man allerede nu donere et beløb kan det gøres til Mobilepay nummer 266501.