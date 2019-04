Ny isbar ramt af navnestrid inden åbningen

- Det er gået helt amok. Jeg havde slet ikke tænkt over, at der kunne være et problem med det. Jeg købte jo butikken for fem år siden. Jeg tænkte, at jeg jo lige så godt kunne videreføre navnet her i Vordingborg. Det er jo det navn, jeg har haft et tilhørsforhold til i fem år. Jeg har bestemt ikke gjort det for at genere nogen, understreger Lena Sigil, der nu har taget kontakt til en advokat for at få undersøgt navnestriden juridisk.