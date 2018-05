Det tænkte projekt, der blev præsenteret på borgermødet først på året, vakte nærmest universel modstand, og borgmester Mikael Smed anser det også for usansynligt, at man kan opnå enighed om det. Det udelukker dog ikke, at man kan finde en alternativ løsning, som alle kan leve med. Illustrationen er fra Vordingborg Kommunes fremlægning på borgermødet.

Ny investor på banen til cabaretgrunden

Vordingborg - 09. maj 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dialog, dialog, dialog. Det skal være vejen frem for at løse den nærmest gordiske knude, som sagen om cabaretgrunden i Stege efterhånden har udviklet sig til.

I hvert fald hvis det står til det flertal, med Socialdemokratiet i spidsen, som for to uger siden gennemtrumfede, at der fortsat skal arbejdes videre med visionen om et nyt byggeri på grunden fremfor blot at lade den ligge hen som grøn plet.

Og det skal altså opnås via samtaler med de involverede parter - som nu tæller ikke blot én potentiel investor men to, oplyser borgmester Mikael Smed (S).

- Vi skal holde et møde i næste uge med en anden investor, der har udtrykt interesse for grunden, siger han.

Hvilke planer, den nye investor har i tankerne, er der ingen oplysninger om endnu, men at der er en ny part i sagen får indflydelse på det videre forløb. På kommunalbestyrelsesmødet for to uger siden lød det vedtagne forslag nemlig, at »Der skal indledes en dialog med parterne for derigennem at få udarbejdet et mere detaljeret

planforslag for et reduceret projekt«. Konkret betyder det ifølge Mikael Smed, at repræsentanter for foreninger som Stege og Omegns Lokalråd og Møn Nu vil blive inviteret til at sidde omkring et bord med repræsentanter fra kommunen samt de interessede investorer, men da der nu er to af dem, kan det blive nødvendigt med to separate møderækker.

Det ændrer dog ikke ved formålet med møderne: At finde et kompromis, som alle parter kan nikke ja til, men som ikke medfører, at den værdifulde grund kommer til at ligge ubrugt hen.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der er af muligheder og umuligheder. Hvad er årsagen til, at man absolut ikke vil noget med grunden, og hvad kan vi så finde ud af? Jeg synes helt bestemt, vi skal have parterne ind i samme rum og bryde nogle mure ned. Den model, der blev fremlagt på borgermødet, når man nok ikke til enighed om, men der kan jo være mange andre muligheder, siger Mikael Smed.

Med købspris og udgifter til nedrivning af den gamle Ellens Cabaret, har eventyret på Langelinie efterhånden kostet Vordingborg Kommune i omegnen af 2-2,5 millioner kroner - og det mener Socialdemokratiet fortsat er et lige lovlig stort beløb at have liggende på en u-udviklet grøn plet, selvom partiet ellers slår sig op på en grøn linje. Men de to ting harmonerer fint, påpeger Mikael Smed.

- Vi har også en bosætningsstrategi, og vi synes, at den grønne profil går hånd i hånd med den udvikling, der kan ske på grunden. Det er en ret høj investering og meget at bruge på en græsplæne, når pengene ellers kunne bruges andre steder i Stege, siger borgmesteren.

Han mener også, at modstanderne af et byggeprojekt på grunden stadig mangler at give et svar på, hvad de så ser som et alternativ:

- Der er dem, der ikke vil noget - men hvad vil I så have?, spørger Mikael Smed.

Det er blandt andet det, den kommende dialog skal give svar på, og borgmesteren forventer, at man kan tage hul på møderne en gang inden sommerferien.

- Jo længere tid, der går, jo mere vænner man sig også til, at der ikke ligger noget på grunden, siger han.