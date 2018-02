Ny havnefoged vil tættere på lokalsamfundet

Romby kommer til at være den ansvarlige havnefoged på Klintholm Havn, men han vil også blive assisteret. Sidste sommer var det af Jess Branddam, og der var også en sommerhjælp. Chef for havnefogederne Christian Linnemann Olsen vil ikke garantere, at det bliver de samme personer, kun at Erik Romby ikke kommer til at stå alene med opgaven.