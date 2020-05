Byggemodningen på Antonibakken forventes at være færdig i juli-august. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny grundejerforening på Antonibakken

Vordingborg - 28. maj 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil være synd at sige, at det går strygende med at sælge boliger på Antonibakken i Præstø.

Ud over et område ved Rema 1000 til Vordingborg Boligselskab er der kun solgt to grunde til private. Der skal alligevel laves en grundejerforening, et sæt vedtægter og fastsættes et kontingent, så kommende ejere kan få indblik i, hvad det eksempelvis koster at drive og vedligeholde fællesområder, veje, parkeringspladser og et regnvandsanlæg.

Da Vordingborg Kommune indtil videre ejer cirka 70 procent af grundene, er kommunen forpligtiget til at være en del af grundejerforeningen og bidrage til vedligeholdelse af fællesarealerne. Derfor besluttede politikerne på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, at kommunen bliver repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse, indtil kommunens ejerandel på Antonibakken bliver under 50 procent. Og at kommunens udgifter til kontingent bliver indarbejdet i budgettet for 2021.

Det blev også besluttet at godkende advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdals udkast til vedtægter for »Grundejerforeningen Antonibakken«.

Der kommer i alt til at være cirka 126 grunde på Antonibakken. De er fordelt på 42 villaer, 50 rækkehuse og så de 34 rækkehuse, som tilhører Vordingborg Boligselskab.