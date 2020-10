På billedet ses udkastet til en linjeføringen for »Grøn gas Lolland Falster«. Det orange felt viser et 400 meter bredt projektbælte med gasledningen placeret i midten. Kort: Energinet

Ny gasledning mod syd vækker bekymring

Det statsejede Energinet og Evida har en ny 115 kilometer lang gasledning på tegnebrættet. Planen er, at den skal gå fra den kommende kompresserstation nord for Everdrup i Næstved Kommune og skære sig vej ned gennem Vordingborg Kommune til Falster og videre til Lolland.

Baltic Pipe har længe mødt stor modstand, men de færrest er klar over, at gasledningen snart kan få en lillebror mod syd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her