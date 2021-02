Ny gasledning kan stadig rykkes

Se billedserie Den orange streg viser den foreløbige linjeføring for en ny gasledning, der skal skære sig vej ned gennem Sydsjælland for at levere grøn gas til Sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster. Illustrationer: Energinet

Vordingborg - 02. februar 2021 kl. 04:55 Kontakt redaktionen

En ny gasledning skal graves ned tværs gennem Vordingborg Kommune for at bringe naturgas frem til sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster.

Det står klart, efter at regeringen mandag har godkendt planerne for en 115 kilometer lang gasledning, der skal gå fra Baltic Pipes kommende kompressorstation nord for Everdrup ved Tappernøje og bane sig vej ned gennem Sydsjælland og via Farø over til Falster.

Det er dog langt fra sikkert endnu, hvor linjeføringen kommer til at ligge.

Det understreger man hos Energinet, der står bag udvidelsen af gasnettet.

På Energinets hjemmeside kan man se et kort over den kommende gasledning, hvor man har forsøgt at placere den til mindst gene for flest mulige. Blandt andet går gasledningen vest om Bårse og øst om både Ørslev og Nyråd. Der er dog kun tale om et forslag til en mulig linjeføring. Den endelige placering af gasledningen går man nu i gang med at undersøge i dialog med områdets lodsejere og beboere.

- Indenfor de nærmeste par uger vil vi være klar med en plan for det videre arbejde, hvor vi vil sende information ud til lokalsamfundet, forklarer områdeleder Jeppe Danø fra Energinet Gas TSO.

- Coronaen gør det bestemt ikke nemmere at planlægge borgerinddragelse, men vi overvejer forskellige løsninger med blandt andet telefonlinjer, så folk stadig har mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til projektet, forklarer han.

- Det er meget vigtigt at pointere, at linjeføringen ikke er på plads endnu. Borgerinddragelsen skal netop sikre, at vi får lyttet til de ønsker, der er. Vi kan sagtens rykke på den, hvis der er behov for det, tilføjer han.

Når først linjeføringen er på plads, så vil berørte lodsejere få erstatning, og i øvrigt vil de sagtens kunne dyrke jorden igen, når gravearbejdet er overstået, forklarer Jeppe Danø.

Det vil dog være med det forbehold, at der ikke må rejses skov eller planter med dybe rødder, og i en sikkerhedszone på et par hundrede meter vil der ikke være mulighed for byudvikling.