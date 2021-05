Se billedserie Camilla Skov Lund åbner en ny garnbutik i Vordingborg. Strikkelade bliver navnet, og her kan man også komme ind og få en kop kaffe, mens man overvejer sit næste garn. Foto: Mille Holst

Ny garnbutik åbner med masser af kaffe

Vordingborg - 21. maj 2021

En ny garnbutik ser dagens lys til sommer. Her bliver ikke bare salg af garn, men også mulighed for at drikke en kop kaffe og komme til strikkeaftner og lignende.

I det tidligere Byens Tøjhus på Algade 58 i Vordingborg åbner Camilla Skov Lund en garnbutik i juli måned. Strikkelade er navnet på den nye garnbutik i byen, og den kommer som sendt fra himlen - set med strikkeglades øjne. Den nuværende garnbutik Garnhuset lukker nemlig og det samme gør Min lille strikkebutik i Bakkebølle.

Camilla Lund satser dog på en helt anden type garnbutik.

- Det bliver en mash-up butik - der er ikke noget dansk ord for det - En detailbutik med salg af en vare, garn, men butikken tilbyder også en oplevelse. Der bliver et hjørne, hvor du kan sætte dig med en kop kaffe og omhyggeligt udvælge dit garn, fortæller Camilla Skov Lund, der har indkøbt en stor espressomaskine, så man kan købe en rigtig god kop kaffe, mens man handler eller bare sidder og nyder atmosfæren i butikken.

Hun har desuden planer om at arrangere forskellige events i butikken. Det kan være strikkecaféer om aftenen eller småkurser for begyndere.

- Og så har jeg en drøm om at få mænd til at strikke. Tænk, hvis man kunne få mænd til at strikke. I dag skal mænd og kvinder kunne det samme, men på en eller anden måde taler man kun til kvinder, når man taler om strik, siger Camilla Skov Lund, der også håber at teenagere vil bruge hende og hendes butik til at komme i gang med strikkeriet.

- Alle kan lære at strikke. Der skal ti fingre til og vilje og tålmodighed. Men når først du kan dine ret- og vrangmaster, så kan du jo strikke alt, siger hun og mener at det langt hen ad vejen handler om at man får valgt en god pindestørrelse og noget begyndervenligt garn.

Plads til fællesskaber Fællesskabet er vigtigt for Camilla Lund, der udover at åbne garnbutik også har lavet en facebookgruppe "Strikke og hæklenetværk 4760", som allerede har over 100 medlemmer. Det tager hun som et tegn på, at der er et behov for netop sådan en butik, som den, hun er ved at stable på benene.

For hende handler Strikkelade nemlig i høj grad om at samle folk om en fælles interesse.

- Der opstår noget helt fantastisk, når man er sammen med nogen, der har samme hobby som en selv, siger hun og har selv savnet et sted, hvor hun kunne mødes med ligesindede. Det kan fremover lade sig gøre i Strikkelade.

Camilla er født og opvokset i Vordingborg og er i 2018, efter at have boet i København en del år - vent tilbage til sin fødeby. Nu vil hun gerne være med til at bidrage til at handelslivet i byen udvikler sig positiv.

Selv lærte Camilla Skov Lund først at strikke for to år siden.

- Til gengæld har jeg strikket hver dag lige siden, fortæller hun, men er ikke bleg for at indrømme, at mange af hendes kunder vil være langt mere erfarne og dygtige strikkere end hende selv.

Dem håber hun på sigt at kunne få i spil, sådan at de eventuelt kan give noget af deres viden videre i form af workshops og lignende.

- Jeg kunne godt tænke mig at få nogle strikkeguruer, der kan komme i butikken og lære fra sig, siger hun.

Det handler om følelser Strikkelade har overtaget nogle af Garnhusets leverandører og kendere vil også kunne genkende noget interiør herfra, når garnbutikken slår dørene op.

- Men der kommer også andre varer til, siger Camilla Skov Lund, der for eksempel vil forhandle håndfarvet og økologisk garn samt plantefarvet garn. Der kommer dog også til at være mere konventionelt garn.

For Camilla Skov Lund er det vigtigt, at der er noget for enhver smag - og garn handler meget om følelser, mener hun og forklarer:

Fakta Strikkelade åbner 12. juli på Algade 58 i Vordingborg

Samme dag åbner Strikkelade også som webshop

Strikkelade findes desuden på Instragram og facebook - For mig er det at købe garn noget, man gør med følelserne. Man skal kunne se, røre; hvordan føles garnet på min krop, i hænderne, når jeg arbejder med det. Du skal kunne se garnet i det rigtige lys og sætte det sammen med andre farver.

Camilla Skov Lund er ikke blind for konkurrencen fra de store internationale webshops, som kan købe gigantiske partier hjem og dermed sælge garn meget billigere end hun vil kunne gøre. Hun tror dog fast på, at mange andre strikkere ligesom hun selv lægger vægt på at have haft garnet i hænderne inden, man køber det.