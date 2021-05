Inger Marie Scavenius vil selv i vidt omfang passe butikken, som åbner torsdag. Foto: Lene C. Egeberg

Ny gårdbutik skal være værd at køre efter

Vordingborg - 11. maj 2021 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg

For tre år siden satte Klintholm Gods efter 30 års fravær igen Herefordkvæg ud på godsets jorde. Blot fem køer og to tyrekalve lagde man ud med, men genintroduktionen af en Herefordbestand på Klintholm Gods har været så stor en succes, at bestanden er vokset betragteligt, til nu op mod 120 dyr i alt.

Det er nok til, at der nu er en stabil produktion af kød fra kvæget, og det vil godset selv stå for salget af. Derfor kan man fra på torsdag besøge Klintholm Gods' nye gårdsbutik, som ligger i en gammel hestestald med adgang via gårdspladsen.

Her vil Inger Marie Scavenius i første omgang stå klar til at betjene kunder lørdage fra 10 til 17 og søn- og helligdage fra 10 til 16, men i højsæsonen i juli og august vil butikken have åbent dagligt fra 10 til 17.

- Vi har hele tiden gerne villet skabe et sted, hvor vi kunne sælge vores kød. Vi har arbejdet på at bygge vores besætning op, og nu er vi der, hvor vi har et større antal kalve, vi kan sælge på en fornuftig måde, siger Inger Marie Scavenius.

Kødet er ikke ø-mærket endnu, men jorden, som kvæget går på, er overalt omlagt til økologi, så certificeringen ventes at være i hus til næste år. På samme måde har Klintholm Gods også anlagt op til flere køkkenhaver, der dyrkes økologisk, og som i sæsonen vil levere blomster og grøntsager til gårdbutikken.

- Det har været en drøm for os at få en gårdbutik, for det er netop det, vi gerne vil udbrede: Nærheden til det, vi putter i munden, siger Inger Marie Scavenius.

Herefordkvæget går blandt andet og afgræsser i Busemarke Mose, hvor dyrene således er med til at skabe sund natur og biodiversitet - et emne, godsejerparret går meget op i.

- Vi mener oprigtigt, at når man køber vores kød, så er man med til at støtte naturen og dyrevelfærd. Det er ikke noget, vi bliver sindsyg rige af - men vi bliver rige på gode historier og sund natur, siger Inger Marie Scavenius, som i højsæsonen forventer at ansætte en person til at hjælpe med at passe butikken, der dermed også får skabt en ny arbejdsplads på Østmøn.

Udover kød og grønt vil man også kunne købe ting som marmelade, müsli, saltede mandler og pesto, som produceret i køkkenet på Villa Huno, tidligere Klintholm Gods Lake Apartments. Det er derfor også sandsynligt, at den lille gårdbutik på hotellet med tiden lukker, eller i hvert fald drosler ned.

Til gengæld vil gårdbutikken hele tiden udvikle sig med nye varer, lover Inger Marie Scavenius.

- Det skal være værd at køre efter - og man skal ikke kun komme én gang, siger hun med et smil.