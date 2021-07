Ghita Malm (til venstre) og Tina Ulriksen fra initiativgruppen bag den nye friskole. Skolestarten er blevet voldsomt forsinket af corona, men nu er de endelig klar. Foto: Lars Christensen

Ny friskole endelig godkendt

Vordingborg - 08. juli 2021 kl. 05:54 Af Nina Lise

De var selv ved at miste troen undervejs, da coronaen kom på tværs, men nu er godkendelsen på plads. Til august slår Tinghøj Friskole dørene op. Initiativtagerne er glade - og en smule overraskede.

- Det har været et meget bumlet forløb, hvor vi flere gange tænkte »det går aldrig godt«. Sidst i juni blev vi endelig godkendt. Det er helt fantastisk, fortæller Ghita Malm, en af initiativtagerne til den nye friskole.

- Planen var, at vi skulle være startet i august sidste år, men på grund af corona kunne vi ikke nå at lave alt det, der skulle laves. Til gengæld havde vi så meget af det liggende klar i denne omgang, så det bare var at overholde tidsfristerne.

Skolen starter med 24 børn fra 0. til 7. klasse. Mindstekravet er 14 elever for at starte op, og målet er 100 elever i løbet af et par år.

- Der er stadig mulighed for at melde sit barn ind inden skolestart til august. Vi deler børnene op i indskoling, mellemtrin og udskoling, men da vi kommer til at arbejde meget projektorienteret, vil der være noget, der går igen, som man dog kommer til at arbejde med på hvert sit niveau, forklarer Ghita Malm.

Hun kommer selv til at fungere som skoleleder i starten og derudover skal hun være lærer - fortrinsvis for de lidt større elever. Derudover er der ansat en lærer til børnehaveklasse og indskoling samt pædagogisk personale til SFO'en.

Første skoledag forventes at blive tirsdag 10. august. Der er mulighed for at komme forbi og se skolen lørdag-søndag 10.-11. juli fra klokken 12 til 14. Ghita Malm beder om, at man sender en mail på kontor@tinghoejfriskole.dk, hvor man skriver, mange man kommer og cirka hvornår. Så vil personalet forsøge at fordele deltagerne lidt, så man ikke risikerer at blive for mange på én gang i forhold til corona.