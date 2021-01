Konservatives Daniel Irvold får som nybagt formand for §17,4-udvalg for alvor chancen for at udvikle naturen i Vordingborg Kommune. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny formand vil sætte turbo på naturudviklingen

Vordingborg - 29. januar 2021 kl. 13:56

Som nyvalgt formand for det nye §17,4-udvalg om mere natur i kommunen glæder Daniel Irvold (C) sig til at tage fat på arbejdet.

- Natur og klima er for mig som Konservativ virkelig en mærkesag. Det ligger mig personligt meget på sinde, at passe på naturen og skabe mest mulig biodiversitet til gavn for blomster bier, insekter og fugle, siger Daniel Irvold.

Han er ikke i tvivl om, at der er mange smukke naturområder i kommunen, men en undersøgelse fra Aarhus Universitet flimrer billedet.

Universitetet har kortlagt, hvordan det ser ud med naturen i landets kommuner.

Det er opgjort som naturkapital ved at gange mængden af natur med kvaliten af natur. På en skala fra 0-100 er Fanø den mest naturrige kommune med 80 point, mens Struer skraber bunden med 11 point. Vordingborgs pointhøst ligger på 22 point. Resultatet skuffer Daniel Irvold.

- Det er en mellemlav score, som lige er nok til, at vi ikke bliver betegnet som en naturfattig kommune, sigfer Daniel Irvold..

Han peger på, at Vordingborg Kommune har en del områder med lavbundsjorder, som ikke længere er velegnet til landbrugsjord.

- De kan med fordel omdannes til naturområder til gavn for biodiversiteten, mener Daniel Irvold.

Han oplyser, at udvalget også skal have et kik på kommunens lange kystlinje.

- Vi skal lave nogle projekter, som gavner biodiversiteten i vandet, for eksempel ved at genoprette stenrev. Det vil gavne fiskeynglen, lyder det.

En flot natur kan ifølge Irvold betyde noget for turismen og bosætningen.

- Så kan vi markedsføre os overfor turister og ikke mindst skattebetalende tilflytttere, siger formanden.

Daniel Irvold er klar over, at det koster penge at udvikle mere natur.

- Skal det være kommunekassen, statslige midler, EU eller fonde. Der er mange muligheder, og dem skal vi have styr på, siger han.

Sammen med resten af udvalget afleverer Daniel Irvold en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen inden efterårets budgetforhandlinger.