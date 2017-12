Susan Thydal (S) tror det er rigtigt, når turismeaktører især fra Møn slår alarm, fordi de ikke har følt, at Vordingborg Kommune har prioriteret turismen højt nok. Arkivfoto: Nina Lise

Ny formand vil komme turismeaktører i møde

Vordingborg - 02. december 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige inden valget gik bølgerne relativt højt på turismeområdet i Vordingborg Kommune, hvor Møn-Sydsjælland Turistforeningen benyttede lejligheden til at bede politikerne om at tage området mere alvorligt som erhverv.

Nu er der nyt blod på vej til området, hvor socialdemokraten Susan Thydal som formand for kommunens turisme-, udviklings- og erhvervsudvalg per 1. januar kommer foreningen i møde med en erkendelse af, at der er behov for en højere og skarpere priorietering af turismen.

Men den kommende udvalgsformand vil ikke udstikke højtflyvende løfter endnu, heller ikke selv om turistforeningen har gjort opmærksom på, at især Møn - som tegner sig for omkring 80 procent af kommunens omsætning på området - har brug for mere opbakning.

- Med lige præcis turismen har jeg ikke været inde i materien, siger hun blandt andet, og ser nu frem til et møde med blandt andre Nils Natorp, formand for Møn-Sydsjælland Turistforening.

- I første omgang handler det meget om at få hilst på og snakket med så mange som muligt, så jeg finder ud af, hvad det er de efterspørger. Jeg er nødt til at forholde mig til, at aktørerne på området ikke er tilfredse, siger Susan Thydal.

