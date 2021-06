Ny formand valgt med overbevisende flertal

- Poul Schlüter (K) sagde, at for meget ideologi er noget bras. Nogle partier kan være repræsenteret i lands- eller kommunalpolitik i årtier uden nogensinde at sætte et aftryk, fordi de er for ideologiske, forklarer Steffen Steffensen.

- Man kan vælge at holde så fast på sine egne principper, at man stiller sig uden for indflydelse, hvis ikke man får sin vilje. Eller man kan have den praktiske tilgang, hvor man arbejder for at få så meget gennemført som muligt ud fra sit partis ideologi men er indstillet på at indgå kompromisser for trods alt at få noget igennem, uddyber han.