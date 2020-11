I Præstø går fire kulturiværksættere mod strømmen. Trods aflysninger og nedlukninger andre steder holder de fast i, at Præstø allerede fra foråret 2021 skal have en ny stor litteraturfestival. Fra venstre er det Olivia Gerlach Fogh, Mia Dahl, Mikkel Nordvig og M.C. Hansen. Foto: Nina Lise

Ny festival skal fylde byen med ord

Vordingborg - 30. november 2020 kl. 05:20 Af Nina Lise

Mandag starter billetsalget til en ny litteraturfestival i Præstø. Blandt hovednavnene bliver Jussi Adler-Olsen.

Man kan ikke leve i en by uden en boghandel. Det blev M.C. Hansen og Mikkel Nordvig hurtigt enige om, da Præstø i foråret så ud til at miste sin lokale ordpusher.

Det satte fart i planerne om at lave en litteraturfestival. Fra 23. til 25. april 2021 kan man for første gang opleve »Litteratur ved Præstø Fjord«.

- Hvis vi ikke starter noget op, har vi ikke noget at aflyse, konstaterer M.C. Hansen med et smil som svar på spørgsmålet om, hvordan de tør, når alle andre aflyser.

Verden flyder lige nu over med aflysninger, nedlukninger og triste nyheder. Med Litteratur ved Præstø Fjord vil arrangørerne sikre, at der også i fremtiden er steder at nyde kulturen ansigt til ansigt og få noget at klappe af.

- Hvis vi i løbet af vinteren kommer af med coronaen, er der ingenting at tage ud og opleve, hvis ikke nogle har sat noget i gang. Den slags kan man ikke arrangere med kort varsel, fastslår M.C. Hansen.

M.C. Hansen er musiker og kulturiværksætter. Mikkel Nordvig er iværksætter og litteraturnørd.

De har allieret sig med Olivia Gerlach Fogh og Mia Dahl, der er hajer til sociale medier. Den nye litteraturfestival er for feinschmeckere, men den skal ikke være elitær.

- Modsat for eksempel på Møn, hvor man har én kæmpe verdensstjerne, har vi flere store navne spredt ud over flere dage. De er valgt ud fra, hvem der er spændende, hvilke emner der er spændende at debattere - og hvem Mikkel kender, siger M.C. Hansen og tilføjer, at det altid er nemmest at starte med de personlige kontakter.

En af dem er Jussi Adler-Olsen. Han har lavet andet end krimier, så selvom folk kommer for at se giraffen, er det planen også at bruge ham på debatscenen. Festivalen er i dialog med flere store navne, for hvis ikke man sigter efter stjernerne, kommer de ikke, siger M.C. Hansen.

Arrangørerne pønser blandt andet på en popstjerne med kølig 80'er-vibe, der skal læse Michael Strunges samlede værker op i det gamle andelsvaskeri på Th. Hansensvej i Præstø.

På debatscenen »Brændpunkt« skal der tales om »Amerika i opløsning« og andre kontroversielle emner. Lyrikscenen får i 2021 navn efter Yahya Hassan, mens musikscenen endnu er udøbt.

- Der bliver ikke kun litteratur men også musik, poesi, oplæsning, happenings og mad i gaden. Vi prøver at lave et Præstø-event. Udgangspunktet er litteratur men i alle afskygninger. Musikken bliver musik, der var ord, før de blev musik, forklarer M.C. Hansen og tilføjer, at »Ord ved Præstø Fjord« af samme årsag var med i opløbet som titel på festivalen.

Af musikalske indslag nævner han Erik Grip, hvis største succes stadig er Grundtvig-pladen fra 1980'erne. Grip skal spille i kirken men kan måske også opleves i en debat.

Til børnene bliver der et gensyn fra skolerne med »De Onde« - Carl Quist-Møller, Peter Marott, Tobias Trier og Torben Westergaard, der bliver festivalens gak i låget- indslag.

Litteratur ved Præstø Fjord fik forleden tilsagn om 150.000 kroner i støtte fra Øernes Kunstfond under Kulturministeriet. Dermed har festivalen fået en hovedsponsor. Det får stor betydning.

- Pengene gives som et opstartsbeløb, så vi kan få gang i erhvervssamarbejder. Det betyder, at vi kan etablere os som virksomhed og bruge penge på hjemmeside, markedsføring og revisor, forklarer M.C. Hansen

Præstø Handels- og Erhvervsforening og Meny Præstø har foreløbig meldt sig som lokale sponsorer.

Derudover samarbejder festivalen med »Tissot & Koch - Bøger og papir«, Sweet & Coffee, Kulturhuset Bernhard, ErhvervsRaadhuset, Præstø Bibliotek og Præstø Kirke.

Også Stars i Vordingborg er samarbejdspartner. Spillestedet håndterer billetsalget og sponserer børnekoncerten.

Festivalen har allerede indgået aftale med en række personer. Det drejer sig om skribent Jussi Adler-Olsen, forfatter og journalist Tonny Vorm samt forfatterne Morten Pape, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Laura Ringo, Stine Askov og Jonas T. Bengtsson.

Desuden er der indgået aftale med konspirationsteoretiker Kasper Grotle Rasmussen, forfatter og forlagsredaktør Simon Paternak, journalist Alberte Clement Meldal, historiker Kaare Johannesen, sanger Erik Grip og orkestret »De Onde«.

Billetsalget begynder i dag på www.stars.dk.