Se billedserie Mikkel Nordvig og M.C. Hansen i gården, hvor der om mindre end en uge bliver check-in, kunstnerlounge og »stor« scene. Foto: Nina Lise

Ny festival melder om ændringer lige til det sidste

Vordingborg - 20. juni 2021 kl. 06:06 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Fredag går det løs med Præstøs nye festival, »Litteratur ved Præstø Fjord«. Og selvom det har været ren kamikaze at starte en ny festival op under en pandemi, har arrangørerne svært ved at få armene ned.

På festivalen kan man møde Anne Lise Marstrand-Jørgensen, nykåret modtager af DR Romanprisen 2021. Hun får følge af prominente navne som Tonny Vorm, Pia Tafdrup, Stine Askov og den amerikanske journalist og forfatter George Blecher, der har base ved Roneklint.

- Vi har haft en imponerende ja-svarrate, når man tænker på, at vi er en festival, der ikke har været der endnu. Men det skyldes, at vi har kunnet formulere et seriøst koncept, og at vi har besluttet os for at betale en rimelig hyre. Det er ikke en selvfølge hverken i musikken eller litteraturens verden, fortæller Mikkel Nordvig og M.C. Hansen, der står bag festivalen.

De har desuden stillet som krav, at de skulle i dialog med samtlige optrædende, uanset hvor store stjerner de er. Managere og bookingbureauer skaber ingen merværdi.

- De er bare varm luft og fordyrende mellemled. Man kan ikke optræde hos os, medmindre vi kan komme i direkte kontakt, fastslår M.C. Hansen.

Hektiske uger Drømmen var oprindeligt en Roskilde Festival for litteratur med kæmpe fest og store og små scener i gaden. Da coronaen kom, droppede de gaden, men da det lysnede, var der pludselig muligheder igen. Derfor har det været en hektisk slutspurt, hvor der er kommet mere på plakaten end det ellers færdige program.

- Inden for de seneste få dage har vi fået et »Forlagsforum« på plads med epicenter i Bio Bernhard. Navnet er ikke det bedste, men det er, hvad vi har kunnet nå at finde på, siger Mikkel Nordvig og M.C. Hansen.

Forlagsforum byder blandt andet på en snak fra bogbranchens maskinrum, hvor man kan blive klogere på, hvordan bøger bliver til. Fra Forlaget Klithedegaarden kommer Suzi Elena Apelgren og holder foredrag om navere.

Man kan også møde Jesper Nicolaj Christiansen, der står bag manuskriptet til den nye film »Buster«. Han kom med i 11. time, fordi han også er forlægger og i øvrigt bor på Jungshoved.

- Vi har fået en del henvendelser fra forfattere, der er villige til at optræde for et klap på skulderen og en ostemad, men vi har sagt nej tak, fordi vi har princippet om forfatterhonorar. Forfatterbranchen er i forvejen i oprør, fordi en kendt person tilbyder forfattere at komme og holde foredrag mod en frokost, selvom han selv tager sig godt betalt, siger Mikkel Nordvig og M.C. Hansen.

Kort fortalt Litteratur ved Præstø Fjord er en ny festival for litteratur, lyrik og fortællende musik.

Festivalen kan for første opleves fra 25. til 27. juni i Præstø.

Billetter købes på www.stars.dk. Luksusproblem De nævner ikke navnet på kokken, der deler efternavn med et terningespil. Til gengæld uddyber de, at de i øvrigt ikke har plads til flere navne på plakaten.

De har lagt programmet ud fra en forventning om, at festivalgæsterne gerne vil opleve det hele. Det har været umuligt at undgå tidspunkter, hvor der er to eller tre arrangementer på én gang, men så har de forsøgt at placere for eksempel skønlitteratur, faglitteratur og musik samtidig, så man kan vælge efter sin favoritgenre.

- Vi startede med at falde på halen over, at Jussi Adler-Olsen gerne ville komme. Så måtte vi flytte datoen på grund af corona, og så kunne han ikke være med alligevel. I stedet har vi fået en hardcore nørdet festival med et højt kunstnerisk niveau, siger M.C. Hansen.

- Vi nåede aldrig at løse problemet med, hvor vi skulle gøre af Jussi Adler-Olsen med et kæmpestort publikum, men det må blive et fremtidigt problem. Nu kommer der ikke flere på programmet - medmindre der sker noget helt magisk, fastslår Mikkel Nordvig.

Stærke kvinder tager ordet Det er ikke kun Mikkel Nordvig og M.C. Hansen, der byder ind med navne til litteraturfestivalen. Hos Tissot & Koch har boghandler Lene Tissot Koch inviteret Eva Tind, der har skrevet »Kvinden der samlede verden« om den næsten ukendte forsker Marie Hammer, der forskede i jordmider og deres betydning for forståelsen af, at kontinenterne har hængt sammen.

Hun får følge af Lotte Kaa Andersen, der har skrevet »Den inderste kerne« om forskeren Inge Lehmann. Hun var den første danske seismolog og opdagede jordens inderste kerne.

- De er spændende, fordi de skriver om to kvinder, der er så kendte i forskerverdenen, men som ingen kender uden for den verden. De fortæller om, hvordan det er at opdigte skønlitteratur ud fra noget biografisk, og hvor tæt man kan tillade sig at gå på, når det ikke er så længe siden, hovedpersonerne døde. Deres familie kan stadig læse med, forklarer Lene Tissot Koch.

- Men det handler også om, hvordan det var at være kvinde og gøre karriere. Det kostede meget - også i forhold til børnene, fortsætter hun og suppleres af Mikkel Nordvig:

- Der er langt større tilgivelse for dårlige fædre. De kunne være fraværende, fordi de havde en mission - det mente man ikke, at kvinderne havde. En dårlig mor er værre end en dårlig far.