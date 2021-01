Se billedserie Kenneth Nielsen overtager Carsten Jensen Biler fra 1. januar 2021. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Ny ejer af Carsten Jensen Biler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny ejer af Carsten Jensen Biler

Vordingborg - 04. januar 2021 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Kenneth Nielsen, der har været ansat hos Carsten Jensen Biler de seneste fem år, overtager virksomheden fra 1. januar. Kenneth Nielsen overtager Carsten Jensen Biler per 1. januar 2021. Han har været i virksomheden siden september 2015 og han lægger ikke skjul på, at den tidligere indehaver Carsten Jensen, der døde for et år siden, har betydet rigtig meget for ham. Derfor beholder virksomheden også sit navn Carsten Jensen Biler efter overtagelsen.

- Carsten var en kæmpe mentor for mig, og det er vigtigt for mig, at det fortsætter i hans ånd, siger Kenneth Nielsen og fortsætter:

- Min vigtigste opgave bliver at folk ikke skal lægge mærke til, at jeg har overtaget, siger den nye ejer, der fortsætter forretningen med samme personale som hidtil.

Forretningen bliver dog uden salg af nye Skodaer, den beslutning blev taget af Skoda for nogle år tilbage, men Carsten Jensen Biler fortsætter som brugtvognsforhandler med nyere brugte Skodaer samt pladeværksted, hvor der repareres biler, der er blevet skadet i trafikulykker med mere.

- Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, lyder det fra Kenneth Nielsen, der fortsætter:

- Og så er vi autoriseret serviceværksted for Skoda og VW og VW erhverv.

Med tiden vil der også kunne købes brugte elbiler hos Carsten Jensen Biler.

- Men vi venter lige nu og ser, hvad der sker med afgifter og så videre, siger den nye ejer, der også forklarer, at virksomheden kan servicere alle bilmærker.

- Og vi kan lave serviceaftaler på alle mærker, siger han og bemærker at Carsten Jensen Biler også har investeret i Clever opladere og kan servicere elbiler af forskelligt mærke.

Derudover har bilforhandleren også bygget en vaskehal, som er åben for alle bilejere mellem klokken 7-22.

Vaskehallen er en af de nyere investeringer i

Carsten Jensen Biler, og den er åben for alle

bilejere dagligt klokken 7-22. Foto: Mille Holst



Mere end bare biler For Kenneth Nielsen handler bilforretningen dog om mere end bare biler, og han gør en dyd ud af at forsøge at tænke ud af boksen.

- Jeg vil gerne lave arrangementer som måske ikke lige har noget med biler at gøre, siger han og vil ikke ud med præcise, hvilke planer han har på dette område. Men det er for eksempel fastelavnsarrangementer med tøndeslagning.

- Det har været en succes, for det er indendørs, og det betyder noget på vores breddegrader, mener Kenneth Nielsen, der med de forskellige arrangementer vil sikre sig at folk husker hans virksomhed og lægger mærke til hans biler. Det kan godt være, de ikke skal have skiftet bilen ud lige nu, men når man er der kan man ikke undgå at lægge mærke til de varer, der er "på hylderne".

Af samme grund vil han i januar også meget gerne have Nytårskur som bilforhandlerne har tradition for at have i årets første måned. Men Covid-19 gør i år at det ikke er muligt på forhånd at planlægge noget.

- Vi lukker salgsafdelingen ned fra 25. december og ved endnu ikke, hvornår vi får lov at åbne igen, siger Kenneth Nielsen der således umiddelbart må droppe sin idé med at inviterer kunder indenfor i det nye år til snack og slik.

- En nytårskur som vanligt tror jeg ikke, vi får lov til, siger han men giver i januar måned dog rabat på nye serviceaftaler.

- Vi ser tiden an. Når vi laver noget skal det være for at få folk ind i butikken, ellers giver det ikke mening for os, konstaterer den nye ejer.