Carl Villum Petersen ejer sammen med sin hustru Anette Mørck det nye mæglerfirma, men hun er ikke med på billedet. Det er i stedet Stella Bertram, som de to har ansat som daglig leder og autoriseret ejendomsmægler. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Ny ejendomsmægler vil mere end bare at sælge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny ejendomsmægler vil mere end bare at sælge

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Der var en, der var to, der var tre, der var fire...men der er åbenbart alligevel plads til én mere.

Det mener i hvert fald Carl Villum Petersen, som sammen med sin hustru Anette Zika Mørck og daglig leder Stella Bertram for ikke længere siden flyttede ind i Storegade 57C, hvor ægteparret nu har åbnet ejendomsmæglerfirmaet Mønbo.

Ingen af de to er dog selv mæglere: Carl Villum Petersen er bygningsingeniør, mens Anette Mørck står for firmaet bogholderi og regnskab, men de to har altså allieret sig med Stella Bertram, der har 20 års erfaring indenfor ejendomshandel, minus seks år hvor hun var boligansvarlig i Danske Bank i Køge.

Sammen vil trioen nu gøre et indhug på det mønske ejendomsmarked, som de altså godt mener, kan bære en mæglervirksomhed mere.

- Der er jo flere af de andre mæglere, der har ansat nye folk, så der har været en stigning i salget - og om det er en eksisterende mægler, der udvider, eller der kommer en ny til, kommer jo ud på det samme, siger Carl Villum Petersen.

At bruge navnet Mønbo vil nogen nok mene forpligter - men Carl Villum Petersen har baggrunden i orden, for han selv og hans familie har været mønboere mange generationer tilbage, og hans kone Anette flyttede selv til øen, da hun var seks år.

Livet førte dem dog senere væk herfra igen med jobs og uddannelse - men nu er det begyndt at vende den anden vej.

- Vi er begyndt at komme her noget mere, blandt andet fordi jeg har investeret i et par udlejningsejendomme i Stege og Lendemarke. Desuden er jeg nu blevet selvstændig som bygningsingeniør i stedet for at være ansat - og det kan jeg ligeså godt gøre herfra, siger Carl Villum Petersen.

Storegade 57C er en af de bygninger, han har købt, og det er ikke første gang, den har huset en ejendomsmægler, for den lagde for nogle år siden også lokaler til Kraneled.

- Da den så blev ledig igen, købte jeg den - og så skulle jeg enten kæmpe for at finde en lejer eller selv bruge den, siger Carl Villum Petersen.

Gennem fælles bekendte tog han derfor kontakt til Stella Bertram, og med en aftale på plads mellem parterne blev Mønbo en realitet.

Stella Bertram har tidligere arbejdet for blandt andet Home og EDC, og hun har dækket et område, der går bredt over det meste af Sydsjælland. Nu går hun med planer om at flytte permanent til Møn, og også gerne gøre sig bemærket i bylivet for andet end at sælge ejendomme. Hun går nemlig meget op i det med, at man skal støtte hinanden lokalt og regner med at engagere sig aktivt i Steges forretningsliv.

- Min måde at være mægler på har altid været at have fokus på det lokale - og at man skal kunne mere end bare køb og salg, siger hun.

Hun vil ikke sælge for enhver pris, tilføjer hun - og beskriver situationer, hvor hun via sin rådgivning reelt har mistet et salg, men til gengæld har hjulpet folk, der egentlig helst ikke ville ud af deres hus, til at finde en måde at blive der på.

- Så kan det godt være, jeg ikke får solgt huset lige på det tidspunkt - men det er noget, der er givet godt ud, og dem man hjælper på den måde, husker det selvfølgelig også til senere, siger hun.

Hun er indtil videre eneste mægler hos Mønbo men ambitionen er, at firmaet nu skal vokse og senere forhåbentlig ansætte flere - ligesom flere af de andre mæglere på øen har gjort.

Trioen forventer på et senere tidspunkt at holde en reception for at markere åbningen.