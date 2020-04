Ny direktør udpeget blandt 28 ansøgere

Vordingborg Kommune har ansat 52-årige Jan Christensen som ny direktør for Børn, Sundhed, Ældre og HR.

Jan Christensen har tidligere været socialchef i Holbæk Kommune. Han kommer til Vordingborg fra en stilling som chef for den landsdækkende videns- og specialrådgiverorganisation VISO i Socialstyrelsen.

- I disse år fylder de svære specialiserede socialområder en del i kommunerne, og inden længe får vi formentlig flere opgaver relateret til det nære sundhedsvæsen, hvor kvalitet og tværfaglighed i opgaveløsningen bliver altafgørende. Og det er et ledelsesfokus, som Jan i høj grad kan stå på mål for, og derfor er han et perfekt valg til stillingen.