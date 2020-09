Den kendte erhvervskvinde Bolette Christesen bliver ny direktør for Vordingborg Erhverv fra 1. oktober. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny direktør på plads i Vordingborg Erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny direktør på plads i Vordingborg Erhverv

Vordingborg - 01. september 2020 kl. 14:07 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Erhverv A/S får ny direktør. Det bliver den kendte erhvervskvinde Bolette Christensen, som sætter sig i stolen fra den 1. oktober 2020.

Bolette Christensen har de senere år primært beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde, men har stor erfaring fra toppen af erhvervslivet, først og fremmest som direktør i DI (Dansk Industri) gennem 17 år.

Den nye direktør er desuden vant til at arbejde i krydsfeltet mellem erhvervsliv og det politiske system, ikke mindst det kommunale - senest fra sit arbejde som regeringens ghettorepræsentant, en tillidspost hun blev betroet af VLAK-regeringen, og som hun er fortsat i under S-regeringen.

Mange vil også kende Bolette Christensen fra hendes mange år i P4's SøndagsPanelet på DR, og fra TV2s News & Co., hvor hun har været fast gæst.

Hun er samtidig en hyppig gæst i lokalområdet, idet hun i flere år har haft et fritidshus på Møn. Her opholder hun sig så ofte lejligheden byder sig.

Store projekter - Jobbets mange facetter tiltaler mig meget. Især hele den store opgave med at give Vordingborg en mere markant position og i det hele taget få gjort kommunen og dens mange tilbud til erhvervslivet mere synlige. Den udfordring bliver virkelig spændende for mig at tage fat på, siger Bolette Christensen.

Hun hæfter sig i den forbindelse ved, at der på det seneste er skruet markant op for store projekter som Klintholm Havn, Vordingborg Havn og Business Park Vordingborg, ligesom hun også er tiltalt af, at Vordingborg Erhverv kommer til at indtage en central rolle i hele Femern-projektet.

Hun ser samtidig et stort potentiale for lokalområdet, når det handler om at tiltrække nye virksomheder for også ad denne vej at kunne booste den fremtidige udvikling i velfærden i lokalområdet.

- Og vel at mærke ikke kun for de virksomheder og borgere, som allerede er her, men i høj grad også for de mange nye, vi gerne skal have til at flytte hertil. Præcis her vil den kommende Femernbælt-tunnel jo forbedre adgangen til det europæiske marked markant, så det i fremtiden bliver langt nemmere for vores erhvervsliv at indgå i internationale samarbejder og forretningsforhold, understreger Bolette Christensen.

Blå bog Bolette Christensen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og har desuden en Executive MBA-uddannelse fra SIMI.

Hun er bestyrelsesformand for Kunstmuseum Brandts i Odense og for HF & VUC Nordsjælland.

Bolette Christensen har også skrevet flere bøger, senest »De kan godt, de vil gerne« (sammen med Lilian Mogensen) om kvinder i bestyrelser.

Hun er også medlem af VL-gruppe 17. Bolette Christensen afløser Susanne Kruse Sørensen, som fratræder efter at have fået nyt job i Esbjerg.