Peter Rasmussen, formand for Vordingborg Erhverv, er i gang med at forhandle de sidste detaljer med den nye direktør.

Ny direktør er fundet

Direktørposten i Vordingborg Erhverv har været ledig siden Susanne Kruse Sørensen stoppede ved udgangen af juni for at tiltræde et nyt job som lufthavnschef i Esbjerg.