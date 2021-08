Ny daginstitution: - Det ligner et sted, hvor man kunne have lyst til at holde ferie

Se billedserie Det er nærmest ikke til at se, om man har booket et ophold i et feriecenter eller bare er i børnehave. Og det er positivt, siger Nikolaj W. Reichel. Det gælder om at sætte barren højt og få andre andre kommuner til at kigge i Vordingborgs retning. Illustration: Friis Andersen Arkitekter

Vordingborg - 15. august 2021 kl. 18:17 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

De første skitser til den nye daginstitution i Præstø sætter nye standarder for, hvordan en institution kan se ud. Udvalget for Børn, Unge og Familie står bag beslutningen. Formand Nikolaj W. Reichel (S) er begejstret.

- Det ligner et sted, hvor man kunne have lyst til at holde ferie. Vores drøm har hele tiden været et byggeri, der vækker inspiration. Vi må gerne sætte barren højt, så vi får andre andre kommuner til at kigge i vores retning, siger Nikolaj W. Reichel.

- Der var flere muligheder. Det her ligner ikke traditionelt institutionsbyggeri, men det handler om at turde sætte nye standarder. Det er et spændende projkt og et af de projekter, jeg virkelig håber, at jeg får lov til at være med til åbningen af på den anden side af valget, fortsætter han.

Seks fingre Den nye daginstitution med plads til 201 børn fra nul til seks år bliver på 1800 kvadratmeter.

Bag forslaget står tegnestuen Friis Andersen Arkitekter med kontorer i Nykøbing F. og København, og de er nået frem til et byggeri med seks »fingre«, der set fra legepladsen ligner selvstændige bygninger. Fra indgangssiden vil de seks fingre ligne én bygning - dog med mange gavle, så bygningen ikke bliver kompakt og skræmmende for børnene.

Asymmetriske saddeltage giver variation og de indvendige grupperum individuel karakter og rumlighed. Alle grupperummene har loft til kip, men på grund af de forskellige husdybder og taghældninger vil de opleves meget forskelligt, så det ikke blot bliver en gentagelse af rum, når børnene skifter fra gruppe til gruppe gennem vuggestue og børnehave.

Ældes med ynde Byggeriet af den nye daginstitution skal være svanemærket. Det betyder blandt andet, at bygningen skal have et lavt energiforbrug, et godt indeklima og leve op til skrappe krav i forhold til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Bygninger bliver træbeklædte, men Nikolaj W. Reichel frygter ikke, at det vil få udgifterne til vedligeholdelse til at løbe løbsk.

- Det bliver bare en anden form for vedligeholdelse. Bygningerne kommer til at ældes med ynde, siger Nikolaj W. Reichel og henviser til, at man ved andre projekter har været så forhippet på nye og anderledes materialer, at man har fået bygninger, der nærmest er umulige at vedligeholde. Træ ved man, hvad er.

Ifølge Nikolaj W. Reichel læner arkitekternes forslag sig godt op ad de tanker om blandt andet bæredygtighed, sundt indeklima, »fra jord til bord« samt »krop og bevægelse«, der har præget projektet fra starten. Når man ser tegningerne, fornemmer man nærmest, hvordan børnene kan går direkte ud og plukke krydderurter i haven.

- Arkitekterne har formået at skabe nogle enheder, der hænger sammen, uden at det bliver en børnefabrik. Det fede ved husene er, at ingen af dem er ens. De har ramt godt på hele idégrundlaget og den brede inddragelse af forældre og medarbejdere, der har været, siger Nikolaj W. Reichel.