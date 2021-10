Se billedserie Nicolai Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt og Lea Urup fra Nordic Ville glæder sig over den flotte modtagelse, som bydelsprojektet Rosenholmene har fået. Foto: Lars Christensen

Ny bydel med 1500 nye huse møder stor opbakning

Vordingborg - 08. oktober 2021

Nybyggeri i lidt højere kvalitet, end man har været vant til tidligere. Det er målet for den nye bydel Rosenholmene, som efter planen skal bygges vest for Vordingborg By.

Torsdag aften inviterede Rosenfeldt Gods interesserede borgere indenfor til det første borgermøde for at fortælle om de ambitiøse planer for op mod 1500 nye boliger på det 63 hektar store område vest for Brovejen.

Med til mødet var også Lea Urup, administrerende direktør for Nordic Ville, der har lagt planerne for den nye bydel ved Rosenfeldt. Hun understregede på mødet, at der ikke er tale om ganske almindelige parcelhusgrunde. Der er større ambitioner for den nye bydel.

- Vi vil gerne bygge noget, der er lidt mere berigende for byen, og som også er mere fremtidssikret, forklarede hun og tilføjede, at tendensen går mod, at folk gerne vil bo tættere og mere bæredygtigt, hvor hver enkel husstand måske ikke behøver så meget plads, men at man i stedet kan være fælles om flere ting.

- Det skal være et byggeri, der skal give plads til en anden form for fællesskab, men hvor der også stadig skal være plads til, at de fleste trods alt stadig gerne vil have egne fire vægge og egen have, forklarede hun.

Planen for Rosenholmene er en blanding af rækkehuse i to etager med store fælles grønne områder. Der vil også være såkaldte gårdhavehuse til dem, der gerne vil have noget, der ligner et parcelhus, men i mindre skala.

- Der er vinkelhuse med privat terrasse og en lille privat have, der er afskærmet fra naboerne, så man kan få lidt den samme fornemmelse som i et parcelhus, forklarer Lea Urup.

Mange på ventelisten Blandt de fremmødte til borgermødet blev der spurgt ind til parcelhusgrunde, men det er umiddelbart ikke planen, at området skal rumme det.

- Der er helt sikkert også en del ældre, der i dag bor i parcelhuse, som vil benytte lejligheden til at flytte i noget mindre herude. Dermed bliver en del parcelhuse rundt i byen formodentlig frigjort, så børnefamilier kan flytte ind i dem, lød argumentet fra godsejer Nicolai Oxholm Tillisch, der tilføjede, at Iselingen Gods også har meldt sig på banen med et forslag til nye parcelhusgrunde ved Iselingeudstykningen.

Nicolai Oxholm Tillisch glæder sig over, at godset nu kan være med til at skabe noget hårdt tiltrængt udvikling af Vordingborg By. Han understregede dog, at det har været meget vigtigt for ham, at det var det helt rigtige projekt, der blev fundet. Dels vil det nye byggeri komme meget tæt på det historiske miljø ved godset, og dels skal det bygges på marker, som godset i dag har stor gavn af.

- Det er ikke, fordi vi vil af med markerne for enhver pris. Så meget står jeg heller ikke til at tjene på det her. Det er de nemmest dyrkede arealer, som vi har, fordi de ligger så tæt på, forklarer Nicolai Oxholm Tillisch og tilføjer, at hans primære årsag til at gå ind i projekt er for at give Vordingborg den nødvendige plads til at kunne udvide sig.

Han føler sig sikker på, at der nok skal være interesse for de mange nye boliger.

- Vi har 89 udlejningshuse i dag, og vi har 140 personer på venteliste. Med et cirka fraflytningstal på fem om året, så kommer det jo til at tage en evighed, så jeg tror på, at der virkelig er behov for flere boliger, forklarede han.

Møder kun opbakning Omkring 40 personer var mødt frem til borgermødet torsdag aften, og det var godsejeren godt tilfreds med.

- Mødet her har mest været for at give folk en mulighed for at høre om planerne inden høringen. Vi er ikke der, hvor vi skal sælge noget endnu, fortæller godsejeren, der med tilfredshed kunne konstatere, at der trods lidt bekymringer i forhold til trafikafvikling og støj, ikke var nogen egentlig modstand at finde blandt de fremmødte deltagere.

- Det er nok svært at lave noget i den her størrelse, uden at det kommer til at betyde en masse for mange mennesker, så det er glædeligt, at der er så stor en opbakning til projektet, lød det fra godsejeren.