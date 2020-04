Vejen, der skal gå fra den nye rundkørsel på Ny Esbjergvej og op til det nye boligområde på Antonibakken, er ved at tage form. Nu er det besluttet, at vejen kort og godt kommer til at hedde »Antonibakken«.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny bydel får vejnavne med rødder i historien

Det skabte en hed debat på den lokale Facebook-gruppe Præstø, da det for nogle måneder så ud som om, at »Bygaden« ville blive det officielle navn på den nye vej, der er ved at blive anlagt på Antonibakken, den omdiskuterede udstykning i udkanten af Præstø. En entreprenør havde på grund af en misforståelse sat et skilt op med navnet Bygaden, men det fik kommunen hurtigt pillet ned igen. Vejen har ganske vist i mange år heddet »Bygaden« i kommunens papirer for lokalplan og byggemodning af Antonibakken, men det har aldrig været tanken, at vejen rent faktisk skulle hedde det, når først den blev taget i brug.