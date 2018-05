Den nye Skousen ligger på Prins Jørgens Alle 3 i Vordingborg, hvor Henriks Hvidevarer tidligere lå. Foto: Anders Petri

Ny butik skal konkurrere med internettet

Vordingborg - 04. maj 2018

Onsdag åbnede Skousen igen en butik i Vordingborg, og trods annoncer med slagtilbud, var der intet stormløb mod butikken. Kun tre kunder stod og ventede, men som viserne på uret langsomt passerede ni, kom der flere til, så samtlige ekspedienter hurtigt blev optaget. Det har de også været op til åbningen.

- Vi har knoklet til midnat de sidste dage for at blive klar til åbningen af butikken, fortæller daglig leder Jesper Pedersen til Sjællandske. Han er glad og stolt over at åbne.

- Det har været alle timerne værd. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har gået hernede i et stykke tid nu og kigget efter lokaler. Og da udlejer kontaktede os, var det ikke en svær beslutning at skrive under på lejekontrakten, siger han.

Flere butikker lukker, fordi de ikke kan konkurrere med prisen på nettet, men Jesper Pedersen mener, at kunderne stadig ønsker betjening, når det kommer til hvidevarer.

- De vil gerne have den personlige vejledning, og nogle gange er de også interesserede i at betale lidt ekstra for at få den vejledning.