Ny butik med tøjdesign, gavekurve og kaffe

I Algade 30A slog tre russiske kvinder i mandags dørene op for deres butik "Hos Irina". Butikken er delt i to meget forskellige afdelinger. I den ene, den til venstre for indgangen kan man få gaveartikler, gavekurve og kaffe to go, mens Irina Nemtseva i den anden har et syværksted. Her tilbyder hun blandt andet restaurering af pelse, syning, tøjdesign, reparation og udskiftning af lynlåse.