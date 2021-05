Ny bog skal hjælpe børn med synsbesvær

To ud af tre børn med synsproblemer opdages ikke inden skolestart, fastslår en undersøgelse fra Synoptik-Fonden i 2018. Derfor satte et hold eksperter sig for at lave en bog, som kan teste børns syn, og som kan hjælpe forældre til at være opmærksomme på eventuelt tegn på synsbesvær hos deres børn.

- Det kan være ret svært for forældre at opdage, hvis deres barn har et dårligt syn. Og børn ved ikke selv, hvis de har et dårligt syn, da de jo ikke kender til andet, forklarer Annette Slyngborg, optometrist og leder af klinisk udvikling hos Synoptik. Hun mener, at det er vigtigt at finde ud af, om børn har synsproblemer, inden de kommer i skole, hvor de skal koncentrere sig og arbejde med bøger og tavleundervisning. Et dårligt syn kan nemlig betyde, at barnet får svært ved koncentrere sig, som kan føre til, at barnet sidder uroligt, og at barnet derfor får skældud. Derudover kan dårligt syn hos børn føre til hovedpine, træthed, og andre gener ved øjnene, som at de føles lyssarte og kløende. Synoptik har derfor med input fra øjenlæger, sundhedsplejersker og optikere lanceret børnebogen "Da fantasien forsvandt". Bogen, som primært er tiltænkt børn mellem fem og syv år, indeholder en række øvelser, der tester barnets syn. På den måde kan forældre spotte, hvis der er behov for yderligere undersøgelser af barnets syn. Bogen kan de næste uger hentes gratis i den lokale Synoptik, og er tilgængelig så længe lager haves.