Ny bog retter op på historien

15. juni 2021

Når man færdes i Præstø, er man ikke i tvivl om, at byen emmer af historie. Men der mangler noget.

Der mangler en bog om Præstøs historie. Den har Helge Rørtoft-Madsen og Anna Sarah Rye Vestergaard i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Præstø sat sig for at udgive.

- Vi blev klar over, at der ikke findes en samlet fremstilling af Præstø og omegns historie. Der mangler en opdateret bog, der giver en samlet beskrivelse af det historiske forløb på baggrund af nutidig forskning, forklarer Helge Rørtoft-Madsen.

- Der findes N.V. Nielsens »Præstø Købstads og Klosters Historie« fra 1899. Næsten alle, der efterfølgende har skrevet om Præstø, har brugt den som kilde. Men den gør for eksempel ikke så meget ud af 1800-tallet, der er Præstøs store succes- og fremdriftsperiode, fortsætter han.

Det stærke køn Er andet problem er ifølge Anna Sarah Rye Vestergaard, at der ikke er skrevet om kvinderne i Præstø, selvom der har været flere markante kvindeskikkelser i byen. Kvindernes historie begynder man først at skrive omkring 1970.

- Astrid Stampe gik ude på Christinelund og undrede sig over kønsnormerne. Hun blev en af forkæmperne for kvindernes stemmeret, fortæller Sarah Rye Vestergaard.

- Vi kommer selvfølgelig rundt om kvindehistorie men også kulturhistorie, kunsthistorie, socialhistorie og landbrug. Som noget nyt har vi også naturens historie med. Vi starter helt fra før historisk tid, som er geologisk tid, fortsætter hun.

22 eksperter Med udsigt til 375 sider lyder det måske tørt, men det bliver det ikke, forsikrer Helge Rørtoft-Madsen og Anna Sarah Rye Vestergaard. De har allieret sig med 22 eksperter, der har fået til opgave at skrive alment tilgængeligt men baseret på solid historisk forskning.

- Der har været skrevet mere anekdotisk om Præstø. Vores ambition er en historisk korrekt fremstilling. Vi har hele tiden været enige om, at skal vi lave noget, der skal gøre en forskel, skal det være på det niveau, fastslår Helge Rørtoft-Madsen.

- Det skal være ambitiøst, Vores forening har ingen berettigelse, hvis den ikke gør en forskel, tilføjer Jørgen Fenger, der ligeledes sidder i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Præstø.

- Det er en fordom, at forskning og videnskab er kedeligt. De historiske facts slår de mere anekdotiske fortællinger, fordi vi her kommer mere ned i substansen. Og bogen bliver ikke skrevet til forskerverdenen. Den bliver skrevet til læserne, fastslår Anna Sarah Rye Vestergaard.

By med betydning Med den nye bog håber redaktørerne at få skrevet Præstø ind i folks bevidsthed på en ny måde - ikke bare som en provinsby men som en by, der har haft stor betydning i forhold til handel, økonomi, politik og internationalt udsyn.

Det har været vigtigt for dem at finde forskere, der er opdateret med den nyeste viden. De begyndte at ringe rundt og blev henvist til andre, så de til sidst ad mange lange og snørklede omveje fik samlet holdet.

Alle har sagt ja til at bidrage kvit og frit. Heller ikke redaktørerne får noget for ulejligheden.

- Vi er kun blevet mødt af positiv interesse og folk, der har sagt »den bog må vi have skrevet«. Jeg er overrasket over, at det er lykkes os at samle så stort et team på 22 skribenter, der gør det con amore. Vi er stolte af, at det er lykkes, siger Helge Rørtoft-Madsen.

Forsalg betaler produktion Deadline for de 22 bidragydere var oprindeligt 1. september, men fordi de på grund af coronanedlukningen ikke har kunnet komme på arkiverne, er deadline rykket til 1. december.

Håbet er, at bogen kan være klar til udgivelse i efteråret 2022. Det forudsætter dog, at der bliver rejst penge til at producere den.

- Vi har valgt det lille forlag »Spring«, fordi de layoutmæssigt laver nogle flotte bøger. Bogen bliver på 375 sider med 100 fotos og illustrationer. Så vi skal være hårde i vores udvælgelse, siger Helge Rørtoft-Madsen.

Det koster 174.000 kroner at producere bogen. Pengene skal indsamles gennem forsalg, sponsorater og ved at søge fonde.

En fordel ved forsalget er, at man kan se, hvor stor interessen er og dermed trykke et passende antal bøger. Minimum er 150, og redaktørerne forventer ikke, at det bliver et problem.

- Vi har allerede hørt flere sige, at de vil købe bogen og bruge den til julegave, fortæller Helge Rørtoft-Madsen, mens Jørgen Fenger tilføjer, at selv hans hustru, der ellers ikke er historisk interesseret, har sagt, at hun vil købe et eksemplar.

Det behøver hun dog ikke, for Jørgen Fenger sikrede sig som den første et købsbevis til bogen, da forsalget forleden gik i gang.

Interesse for historien Købsbeviser og senere bogen købes hos Tissot & Koch i Præstø. Her bekræfter boghandler Lene Tissot Koch, at der er interesse for historien i Præstø.

- Vi sælger stadig Sven-Erik Olsen og Hans Chr. Thomsens bøger om Præstø, og folk kommer ind og spørger, om vi har noget om egnen. Mange, der køber sommerhuse, er interesseret i at vide noget om Præstø, og den nye festival »Gyldne Dage« kommer også til at give en kæmpe interesse, vurderer Lene Tissot Koch.

- Det er derfor, folk flytter til Præstø. I Vordingborg har man ødelagt historien ved at rive alle de gamle huse ned. I Præstø har man værnet om historien, fastslår Jørgen Fenger.nili