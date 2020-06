Per Ole Schovsbo kan Køng Fabrikkernes historie på fingerspidserne. Nu har han skrevet et hovedværk om dengang, der var stor linnedindustri i Køng og Vintersbølle. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny bog fortæller om stor- industri i lille landsby

Efter fem år er det omsider lykkedes den lokale historie-ekspert Per Ole Schovsbo at få sin store bog om Køng-fabrikkerne færdig. I dag modtager han fra trykkeriet en stak af »Køng Fabrik 1774 - 1924 - om industrieventyret i Sydsjælland«.

Bogen, der er et hovedværk, skulle egentlig have været udkommet ved Køng Museums 20-årsjubilæum i oktober sidste år, men der manglede penge i kassen. Et tilskud fra kommunen i december på 67.000 kroner var nok til at Per Ole Schovsbo sammen med fondsmidler kunne lægge 136.000 kroner til at få trykt og indbundet.