Ny bog: Balle Lars pakket ind i ord og flotte billeder

Ordsproget stammer fra pastor J.E. Gjellebøl fra Præstø, som forgæves forsøgte at få den dødsdømte lejemorder Lars Nielsen, der i folkemunde blev kaldt Balle Lars, til at angre sin synd.

- Jeg håber, at jeg med min bog kan holde liv i mundheldet og udbrede kendskabet til historien om Balle Lars, siger Eva Hvelplund, der kalder sin bog for »Spildte guds ord Balle-Lars - essay i billeder og ord«.

Eva Hvelplunds interesse for den lokale forbryder, der blev født i Stensby, stammer fra et studenterjob i Østre Landsret.

Her forærede arkivaren hende en bog, hvor Balle Lars' historie var nævnt. Det førte til, at Eva Hvelplund sidste år lavede research på Balle-Lars og endvidere lagde vejen forbi Præstø og omegn for at tage de mange flotte og idylliske billeder, som præger bogen.