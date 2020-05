Marianne Christensen har fået en papkasse med 20 eksemplarer af »Hugo Bjørn kan lide at hvile sig« fra den skotske forfatter. Bøgerne er klar til at blive doneret til alvorligt syge børn. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny børnebog skal trøste alvorligt syge børn

Kender man et barn, som er alvorligt sygt, kan man gratis give en ny børnebog til barnet, en familie eller en afdeling på et børnehospital eller hospice.

Sådan lyder tilbuddet fra den lokale forfatter Marianne Christensen fra Vordingborg. Hun har nemlig til dansk oversat bogen »Hugo Bjørn kan lide at hvile sig«, som er skrevet på engelsk af den skotske kunstner og historiefortæller Alexander Mackenzie.

- Det er en trøstebog og en tryghedsbog til børn og deres forældre, om at det er okay at give slip på livet, siger Marianne Christensen.