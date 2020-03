I Vordingborg Kommune vil man nu sætte en række nye tiltag i gang for at hjælpe de lokale erhvervsdrivende. Det betyder blandt andet, at man dropper byggesagsgebyret i de kommende måneder. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny bølge med hjælp til erhverv og turisme

Vordingborg - 26. marts 2020 kl. 17:23 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der lancerer nu en række nye tiltag, der skal hjælpe lokale erhvervsdrivende med at holde hjulene i gang under coronakrisen.

Coronakrisen kradser ekstra hårdt hos de erhvervsdrivende, og nu er der ekstra hjælp på vej til de lokale virksomheder i Vordingborg Kommune. Det er blandt andet bygge- og anlægsbranchen, detailhandlen og turisme, der nu får en håndsrækning. Det sker i erkendelse af, at disse brancher fylder meget, når det handler om den private beskæftigelse i Vordingborg Kommune.

For at fremme erhvervsbyggeriet vil der ekstraordinært ikke blive opkrævet byggesagsgebyrer for behandlingen af erhvervssager indtil 1. juli 2020. Det gælder for alle erhvervssager, der er opstartet fra 1. januar 2020. Det sker i forlængelse af , at der tidligere er meldt ud, at mindre opgaver for i alt cirka fire millioner kr. udbydes hurtigst muligt. Der er tale om opgaver indenfor stort set alle håndværkerfag.

Detailhandlen lider under, at kunderne bliver hjemme. Derfor er der i samarbejde med de tre handelsstandsforeninger sat et arbejde i gang, der hurtigt skal skabe web-handelsplatforme til de mange mindre selvstændige butikker, som ikke har web-shops i samarbejde med kæder. Arbejdet er allerede i gang, og det forventes at de første web-shops er oppe at køre allerede i løbet af weekenden.

Borgmester Mikael Smed (S) understreger, at det ikke er de sidste tiltag, der er på vej for at hjælpe økonomien på vej i Vordingborg Kommune: "Jeg er superglad for at regeringen i dag har fjernet anlægsloftet. Nu skal vi se, hvordan vi kan udnytte det. Sammen med vores lokale tiltag vil det alt sammen være med til at stimulere erhvervslivet. Vi arbejder videre med flere muligheder og på tirsdag vil vores Udvalg for Turisme, Udvikling og Erhverv drøfte nye muligheder for, hvordan vi kan hjælpe erhvervslivet med at komme igennem krisen" siger Mikael Smed.

På turismeområdet er der allerede virksomheder, der har meldt sig til rådgivningsforløb i Vordingborg Erhverv og der er stadig plads til flere. I de kommende dage vil der være ekstra fokus på, hvordan netop turisterhvervet kan hjælpes på vej i en tid, hvor usikkerheden er stor frem mod sæsonen starter.