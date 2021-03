Se billedserie Lasse Olsen har åbnet bilforretningen Gåsetårn Motors på Præstegårdsvej 2 i Vordingborg. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Ny bilforhandler tror på Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bilforhandler tror på Vordingborg

Vordingborg - 11. marts 2021 kl. 15:59 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

En ny bilforhandler har set dagens lys i Vordingborg. Det er GT Motors, der åbner for salg af nyere brugte biler på Præstegardsvej 2. Sidst i januar slog Lasse Olsen dørene op for sin nye forretning, GT Motors, men det er først her i marts måned, at kunderne har kunnet komme ind på matriklen. Og matriklen, der er der, hvor Lasse i sin tid startede sin bilkarriere, nemlig i det hedengangne Verner Krastrup Automobiler på Præstegårdsvej 2 i Vordingborg.

- Vi har et fantastisk lokalsamfund hernede på Sydsjælland, og det glæder jeg mig til at blive en mere aktiv del af. Navnet Gåsetårn Motors er en hyldest til vores by og kommune, som har så meget at byde på, fortæller Lasse Olsen.

Fordelen ved samarbejde GT Motors tilbyder et bredt udvalg af brugte biler i alle prisklasser.

- Vi kommer til at have et bredt sortiment, og er der noget vi ikke har, så skaffer vi det. Jeg ved godt det måske er naivt, men jeg håber, at jeg for mange kan blive en fast samarbejdspartner, når det kommer til deres biler. Jeg anser nemlig hver kunde som et langsigtet samarbejde, der skal skabe værdi for begge parter. Der kommer ikke til at være nogen pistolsalg her. Alle skal gå glade ud ad døren og komme igen næste gang de skal kigge på bil, siger Lasse Olsen, der lejer sig ind hos Per Ingemann, der sammen med Borgholdt el også selv holder til på adressen med Ingemanns Bilpleje og Dinitrol Center.

- Da jeg hørte at Per havde nogle tomme lokaler på adressen, ringede jeg til ham med det samme. Det lød på Per som om det lige var det opkald han havde gået og ventet på. Per har selv en fortid i Verner Krastrup Automobiler, og kunne godt tænke sig der blev solgt biler fra adressen igen. Vi fik hurtigt aftalt en dag jeg kunne komme ned og se butikken, hilse på Per, og snakke om et eventuelt samarbejde, siger Lasse Olsen og fortæller, at de biler, han sælger, bliver tjekket på Per Ingemanns værksted, før de forlader butikken.

- Vi hjælper hinanden. Værkstedarbejdet kører gennem Per, siger Laase Olsen, der i det hele taget er glad for, at der er flere virksomheder på adressen. Det betyder nemlig, at der altid er nogen til at tage imod kunderne og sørge for at de kommer hen til dén person i huset, de kan få hjælp af.

Trods corona havde Lasse Olsen et godt salg i

GT Motors i februar måned. Kunderne kom fra

alle dele af landet for at købe brugte biler. Nu

glæder han sig til at få gang i det lokale bilsalg.

Foto: Mille Holst



Stille åbning Coronaen har ikke gjort det muligt for Lasse Olsen at fejre sin butiksåbning som han havde ønsket sig det, men Lasse lover, at der nok skal komme fest og farver, lige så snart omstændighederne tillader det.

- Det er jo en ærgerlig tid at åbne i, men vi skal nok tage revanche en dag. En del af mit ønske om at være en stor del af lokalsamfundet, er at støtte op om de aktiviteter, der i forvejen er i kommunen, men også at lave egne aktiviteter. Og dem skal der nok komme masser af. Det bliver ikke kedeligt, siger han.