Ny apoteker i Præstø

Vordingborg - 31. december 2019 kl. 12:58 Af Lars Christensen

Fra 1. januar hedder den nye apoteker i Præstø Jamhureh Hannani.

Det bliver første gang, at den 55-årige farmaceut skal stå i spidsen for sit eget apotek. Hun kommer fra et job som souschef på Aabenraa Svane Apotek og har før det været en årrække på apoteket i Sønderborg.

Jamhureh Hannani kommer oprindeligt fra Iran, men hun kom til Danmark som politisk flygtning for 34 år siden.

Hun er uddannet farmaceut fra universitetet i København, hvor hun også har boet i flere år.

Og det var da også ønsket om at komme tilbage til Sjælland, der fik hende til at søge den ledige bevilling som apoteker for Præstø Apotek.

- Jeg slog til, da muligheden bød sig. Præstø er en flot by, og jeg glæder mig til at komme i gang, fortæller Jamhureh Hannani.

Allerede inden hun søgte bevillingen tog hun turen til Præstø for at sikre sig, at det var det rette sted. Efterfølgende har møder med den nuværende apoteker, Bente Larsen, kun forstærket hendes interesse.

- Præstø er en lille by, men mine ambitioner er ikke små. Kunderne er alfa og omega for mig. Vi skal give dem den bedste kundeoplevelse og fortsat servicerer vores kunder med et højt faglig og professionelt niveau, lover den nye apoteker.

Protest mod systemet Jamhureh Hannani overtager apoteket efter Bente Larsen, der har stået i spidsen for Præstø Apotek i de sidste 15 år.

Nu vil hun dog koncentrere sig om sit andet apotek i Faxe, som hun har haft siden 1996.

- Jeg elsker mit arbejde, og jeg har planer om at arbejde en del år endnu, men det har været hårdt med to apoteker. Jeg håber, at jeg kan få mig en lidt kortere arbejdsuge, forklarer Bente Larsen, der dog heller ikke ligger skjul på, at der også lægger en helt anden årsag bag hendes beslutning om at stoppe i Præstø.

- Det er en lille protest mod systemet fra min side, forklarer apotekeren, der er træt af de firkantede regler, som hun er underlagt i Præstø.

Apoteket i Præstø er nemlig en såkaldt »supplerende enhed«. Det er et af de få apoteker tilbage i Danmark, der stadig har den status.

Anderledes stillet Ifølge apotekerlovgivningen er Bente Larsen forpligtiget til at have en farmaceut på sit apotek i Præstø hele tiden, mens de cirka 175 nyoprettede apoteksfilialer efter liberaliseringen af apotekerloven i 2015 ikke behøver det.

- Da loven blev vedtaget tilbage i 2015 fik man ikke taget højde for vores situation på de supplerende enheder. Derfor har vi haltet efter lige siden. Jeg synes, det er forkert, at vi skal være anderledes stillet, forklarer apotekeren.

Bente Larsen har klaret det administrative arbejde fra apoteket i Faxe og de ansatte på de to apoteker har vikarieret for hinanden. Med overtagelsen 1. januar bliver Præstø Apotek dog et selvstændigt apotek, ligesom det var før i tiden. I alt ni ansatte følger med overtagelsen.

- Jeg er rigtig glad for, at der er fundet en ny til at tage over, og at apoteket kan blive selvstændigt igen. Det er dejligt for Præstø, at der bliver ved med at være et apotek i byen, fortæller Bente Larsen.

Reception Overtagelsen markeres officielt med en reception 17. januar på Siv&Co, Havnepladsen 2. Her har man mulighed for at møde både den afgående og nye apoteker.