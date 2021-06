Ny aftale styrker samarbejdet mellem virksomheder og folkeskole

- Vi vil gerne gøre det lettere for den enkelte lærer og uddannelsesvejleder at lave praktiske forløb i samarbejde med lokale virksomheder, så eleverne får indblik i hverdagen i de lokale virksomheder og bliver klogere på deres uddannelses- og karrierevalg, forklarer Anders Mikkelsen, som er chef for Åben Virksomhed i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Der er et lokalt paradoks, at vi desværre har mange unge, som ikke får en uddannelse, og at mange virksomheder samtidig mangler arbejdskraft. Det nye samarbejde er derfor en kærkommen chance for at skabe et match mellem de unge og de lokale virksomheder. De unge får et indblik i jobmulighederne, og virksomhederne møder fremtidens arbejdskraft, siger Susan Thydal, der er formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv.