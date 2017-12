Ny aftale sikrer hjælp til flere børn af misbrugere

- Vi har længe haft et godt samarbejde med Vordingborg Kommune om hjælp til unge op til 24 år, og vi er utrolig glade for, at Tuba nu får mulighed for at hjælpe unge over 24 år i Vordingborg. En del af de unge er ikke klar til at opsøge hjælpen, når de er yngre, og for nogle er det også først, når de skal ud på arbejdsmarkedet og måske til at stifte deres egen familie, at konsekvenserne af deres opvækst viser sig. Derfor er det så vigtigt, at der også er hjælp at hente for den aldersgruppe, siger landsleder i Tuba Henrik Appel.