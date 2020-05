Borgmester Mikael Smed (S) glæder sig over den nye aftale. Foto: Anders Ole Olsen

Ny aftale sikrer 97,1 mio. til Vordingborg

Den nye udligningsreform skal styrke velfærden i de hårdt pressede kommuner. Sådan lyder budskabet over en bred kam fra de politikere, der har været med til at lande den nye aftale.

Det burde være godt nyt for en kommune som Vordingborg, der får 97,1 million kroner med den nye reform, svarende til 2133 kroner pr. indbygger i kommunen.

Det er dog langt fra sikkert, at de mange ekstra millioner reelt får en betydning for velfærden.

- De bliver nødt til at hæve serviceloftet. De kan ikke kanalisere så mange penge ud til kommunerne og så ikke give os lov til at bruge dem, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

Vordingborg Kommune har i flere år overskredet serviceloftet og måtte sidste år sætte ekstraordinære tiltag i værk for at begrænse udgifterne, da det så ud til at alle landets kommuner samlet set ville overskride serviceloftet. Noget, der i sidste ende kan udløse millionbøder til kommunerne.