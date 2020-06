René Missel fra Klintevej 464 var godt tilfreds med sidste uges syn- og skønsforretning, hvor han blandt andet fik lejlighed til at demonstrere, hvordan vandet løber fra hans ejendom til en brønd i udkanten af byen. Foto: Lene C. Egeberg

Ny advokat i sag om Maglebys kloak

Det bliver advokat Claus Olsen fra Advokathuset i Svendborg og Odense, der skal føre sagen om Maglebys kloakering videre. Han har nemlig erstattet advokat Steffen Nielsen, som har valgt at trække sig som repræsentant for de seks husstande i Magleby, som Vordingborg Forsyning har sagsøgt.

Sagen, der handler om hvorvidt Vordingborg Forsyning havde ret til at opkræve tilslutningsbidrag fra Maglebys borgere, da man anlagde kloak i byen i 2014, har allerede trukket længe ud, siden forsyningsselskabet i 2017 sagsøgte borgerne for manglende betaling af tilslutningsbidraget - hvor borgernes påstand er, at det var ulovligt at opkræve, da Magleby efter deres opfattelse i forvejen var forsynet med en offentlig kloak.

Rene Missel fik på sin adresse fremvist, hvordan kloakken fra hans ejendom efter hans mening ubestrideligt er forbundet til et offentligt system - hvilket blev demonstreret ved at sende farvet sporingsvæske igennem rørene, som i sidste ende ledte helt ud til den ene ende af byen.

- Og det er jo ikke et enestående tilfælde for mit hus. Det synes, det var et rigtig godt og klokkeklart syn og skøn, som viste, at jeg ikke er en landsbytosse men rent faktisk har forstand på det her. Jeg synes også, syn- og skønsmanden virkede meget kvalificeret, undersøgende og upartisk, så jeg synes, det gik godt, siger René Missel.