Se billedserie Emanuele Lancellotti overtog 6. januar stafetten som ny projektchef for byggeriet af Storstrømsbroen. Foto: J.C. Borre Larsen

Ny Storstrømsbro bliver snart synlig

Vordingborg - 17. januar 2020 kl. 09:01 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil videre har den nye Storstrømsbro været tegninger på papir. Men i løbet af et par uger skyder de første bropiller op af vandet.

Det sker som bekendt fra Falster-siden, hvor der lige nu er to kæmpestore firkantede huller på en midlertidig dæmning. Her er de første elementer på plads nede i bunden. Der kommer flere elementer, inden hullet til sidst fyldes med cement.

- Når vi kommer ind i februar, vil bropillerne for alvor kunne ses, fortæller Emanuele Lancellotti, der er ny projektchef for de italienske brobyggere fra Storstrøm Bridge Joint Venture.

Den 52-årige romer afløste ved årsskiftet Ennio Buson, der efter en lang række møgsager om arbejdssikkerheden er rejst hjem til Italien.

Nu er det Emanuele Lancellottis opgave at fuldføre broprojektet, der efter planen skal være klar til vejtrafik i 2022 og til tog året efter.

Ud over de to bropiller på Nordfalster er arbejdsfolk i gang med at lave bassiner bag volde. Her skal vandet pumpes væk, så der bliver en dæmning, og så broen kan blive hægtet på Falster. Her venter man på den endelige tilladelse fra Vejdirektoratet, som er bygherre for den kommende tredjestørste bro i Danmark.

Efter de to første bropiller er opført på Falster-siden, gælder det to bropiller fra Masnedø-siden. Derefter bygger man ud mod midten fra begge sider. Samtidig går arbejdet i gang med at støbe den 100 meter høje pylon, som skal stå i midten.

- Det tager cirka halvandet år at bygge den, siger Emanuele Lancellotti, der bor med familien i Roskilde.

Alle elementerne til broen produceres i fire store haller på fabrikken på Masnedø.

- Det er bedre for miljøet, at vi producerer på land end i vandet, hvor vi kunne risikere at tabe den friske cement, siger Emanuele Lancellotti.

Ingeniører på overarbejde Byggepladsen til den nye Storstrømsbro er som en stor myretue med lastvogne, kraner og travle arbejdsfolk med hjelme og gule veste.

- En kæmpestor bro kræver en kæmpestor fabrik. Det er et projekt i sig selv, siger Emanuele Lancellotti.

Fabrikken på den gamle gartnerigrund er tæt på at være færdig. Lige nu knokler man med at færdiggøre et nyt kajanlæg, som oprindeligt skulle have været klar i efteråret.

Det er fra det nye kajanlæg, at de tonstunge beton-elementer skubbes ud på pramme, som sejler ud til byggeriet i Storstrømmen. Her venter en stor flydekran, som sænker de store fundamenter til bropillerne ned på bunden af Storstrømmen. De enkelte brodæk løftes på plads ved hjælp af et særligt hejseværk, som er monteret på bropillerne. Det er ifølge Vejdirektoratet en metode, som ikke tidligere er brugt i Danmark.

- Det er et kompliceret projekt. En udfordring for ingeniørerne, smiler Emanuele Lancellotti.

dæmning, så broen kan blive hægtet på landsdelen.

dæmning, så broen kan blive hægtet på landsdelen.

Foto: J.C. Borre Larsen



Den indvendige side af en kommende bropille.

En rustrød spunsvæg holder vandet ude.

Nede i hullet går arbejdsfolk og binder armeringsjern.

Foto: J.C. Borre Larsen