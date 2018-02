Ny DLG-udvidelse er nu sendt i høring

Hos DLG i Bårse har man brug for ekstra plads. Derfor er der nu sendt et nyt lokalplansforslag i høring, der skal gøre det muligt for firmaet at udvide ud mod Hovedvejen og Circle K-tankstationen ved Bårse Runddel.

Ved at inddrage en 3,5 hektar stor grund mellem DLG's nuværende haller og tankstationen håber man at kunne få løst den stigende pladsmangel.

Det er en overraskende voldsom vækst i Land & Fritid-butikkernes weblager, der har gjort det nødvendigt med ekstra plads. Selvom lageret blev etableret for blot to år siden og med god plads til udvidelser, så er man allerede nu kommet i pladsproblemer, har detaildirektør i DLG Øst, Knud Rasmussen, tidligere fortalt til avisen.

Bevaringensforeningen for Præstø og Omegn har på forhånd fået indført et afsnit om facaderne på firmaets nybyggeri, så der nu står, at de skal holdes i »afdæmpede grønne og lysegrå farver og med et glanstal på under 25. Til mindre facadele kan anvendes røde tegl«.