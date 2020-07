H.E.P Møbler er i gang med det sidste ophørsudsalg. Snart skal bygningen rives ned til fordel for en ny Aldi. I modsætning til de andre dagligvarebutikker i området vil Aldi dog ikke bygge ud mod Valdemarsgade, men derimod længere inde på grunden. Foto: Lars Christensen

Ny Aldi skal stå klar til december

Inden længe vil også møbelbutikken ud mod Valdemarsgade være fortid, og dermed er banen ryddet for discountkæden Aldi, der i længere tid har ønsket at bygge en større og mere moderne butik i Vordingborg.

- Det er alle vores butikker, vi er i gang med at bygge om og modernisere, så vores kunder kan handle i noget nyt og lækkert, forklarer udviklingschef Leon Kristiansen.

- Vi kommer med over 70 parkeringsbåse, der er 2,80 meter brede. Det er en hel del mere end standard parkeringsbåse. Det er en ny markeds standard, som vi er ved at indføre, forklarer udviklingschefen.

Han tilføjer, at det for Aldi er afgørende, at den gode indkøbsoplevelse allerede begynder inden kunderne kommer ind i butikken.