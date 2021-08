Region Sjælland sætter gang i en kampagne for at få corona-vaccineret de 18-25-årige. Foto: Allan Nørregaard

Nu skal unge stikkes på vej ind til skolebænken

Det varer ikke længe, inden eleverne snart vender på skoler og uddannelsesinstitutioner. Derfor vil Region Sjælland åbne midlertidige vaccinationssteder ved uddannelser i hele regioner for at gøre det lettere for de yngre målgrupper at få adgang til vaccination.

Regionen har derfor rettet henvendelse til otte uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med henblik på at åbne omkring 30 pop-up vaccinationssteder ved uddannelser fordelt over hele regionen.

- Vi vil gerne række ud til de unge og møde dem der, hvor de er. Mange unge er i gang med at tage en uddannelse og for at gøre det så let som muligt for dem at blive vaccineret, vil vi nu rykke vaccinationsindsatsen ud på uddannelsesstederne, siger regionrådsformand Heino Knudsen i en pressemeddelelse.