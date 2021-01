»Toghusene« på Aarsleffsgade er ikke egnet til beboelse efter en fejlslagen renovering resulterede i skimmelsvamp.Foto: Lars Christensen

Nu skal toghusene rives ned

Vordingborg - 06. januar 2021 kl. 05:35 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

12 små rækkehuse i Vordingborg er så alvorligt ramt af skimmelsvamp, at flere af dem ikke længere er egnet til beboelse.

Derfor har boligselskabet i flere år gået med planer om at rive dem alle ned, og de planer skal nu føres ud i livet. Den endelige godkendelse er faldet på plads hos Landsbyggefonden, og derfor går man her i starten af året i gang med at planlægge nedrivningen og opførelsen af en række nye og næsten identiske rækkehuse.

- Vi går i gang meget hurtigt i 2021. Det ser vi rigtig meget frem til, for det er en sag, der har taget alt for lang tid, forklarer Jens Hartmann, direktør for Vordingborg Boligselskab.

Han forventer, at man vil have projektet klar til udbud i maj-måned med henblik på at håndværkerne vil kunne gå i gang i det tidlige efterår.

- Hvis planen holder, så vil de nye huse stå klar i november 2022, afslører Jens Hartmann.

Boligselskabet har kæmpet for at få lov til at rive rækkehusene ned. De går i folkemunde under navnet »Toghusene«, fordi de tilbage i 1944 blev bygget til de ansatte ved jernbanen.

Farvespillet mellem røde og gule mursten har givet husene en særlig charme, og det er planen at genskabe det i de nye boliger.