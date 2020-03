For aktionærernes vedkommende gælder den negative rente først over en vis beløbsgrænse, hvis de bruger bankens nye produkt, »Opsparing Plus«, siger direktør Flemming Jul Jensen. Foto: Lene C. Egeberg

Nu skal private betale negative renter

Vordingborg - 28. marts 2020 Af Lene C. Egeberg

Det har været varslet gennem længere tid, men nu bliver det en realitet: Møns Bank indfører negative renter for bankens privatkunder, som dermed kommer på linje med erhvervskunderne, for hvem de negative renter blev indført allerede ved årsskiftet.

- Vi har skyndt os langsomt, men vi kan ikke blive ved med at have en forretningsmodel, som koster os penge, siger direktør Flemming Jul Jensen om beslutningen, der træder i kraft per 1. maj.

Flere andre danske banker har allerede gjort det samme, men Møns Bank havde ifølge Flemming Jul Jensen håbet, at man kunne undgå det.

- Vi ville se tiden an og har afventet udviklingen, herunder om renteniveauet ville komme tilbage på normalt niveau. Vi må desværre konstatere, at der er udsigt til, at rentemiljøet i Danmark også vil være præget af negative renter i de kommende år, og det medfører betydelige renteomkostninger for banken, når kundernes indlån placeres videre i Nationalbanken, hvor Møns Bank aktuelt betaler 0,60 procent p.a. for opbevaring af pengene, siger direktøren i en pressemeddelelse om beslutning, som han uddyber overfor Sjællandske:

- Vi synes, vi er nødt til det. Vi kan se, at indlånene bare stiger, og det kan vi ikke bare sidde og kigge på, for det koster os penge, siger han.

Er man helt »almindelig« privatkunde i banken, vil der fra 1. maj blive påregnet en negativ rente på 0,60 procent fra første krone. Er man derimod aktionær, har man forskellige muligheder for at begrænse omfanget, da Møns Bank i forbindelse med ændringen indfører nogle nye tilbud.

Banken lancerer eksempelvis et nyt aktionærprodukt, »Opsparing Plus«, der er et tilbud til Plus-kunder, hvor der vil være en bundgrænse på 150.000 kroner, før der skal betales negative renter. En familie har således mulighed for at have 300.000 kroner stående i banken uden at betale negative renter.

