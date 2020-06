Det skal mere end bare en gynge og en sandkasse til at underholde børn nu til dags. Derfor ligger kommunen op til en større modernisering af legepladserne. Foto: Lars Christensen

Nu skal kedelige legepladser gøres sjovere

Vordingborg - 11. juni 2020

Gynger, sandkasser og en rutjsebane. Det er grundelementerne i en klassisk legeplads, som man ser dem mange steder rundt om i kommunen. Men nu til dags skal der lidt mere til for at holde de små poder underholdt. Derfor vil politikerne i Plan- og Teknikudvalget nu have sat gang i arbejdet med nye og mere inspirerende legepladser.

Hovedparten af legepladserne er ikke renoveret siden 2010, og de er både slidte og utidssvarende.

Kommunen vil dog ikke nøjes med bare at sætte legeredskaberne i stand. Man vil i stedet gentænke, hvad en rigtig legeplads skal indeholde.

»Indretningen af kommunens legepladser skal fremadrettet have fokus på legeværdi fremfor antallet af legeredskaber«, lyder det i den nye strategi.

»De skal lægge op til at styrke nysgerrigheden og muligheden for at udforske og inddrage det omkringliggende byrum«, tilføjes det.

Placeres en legeplads på en havn, kunne et element være en plads til at fiske krabber og efterfølgende en bane til at holde krabbevæddeløb på, foreslår man i strategiplanen.

»En legeplads skal ikke have en gynge og en rutsjebane for at være en legeplads i Vordingborg Kommune«, understreges det.

Skal være udflugtsmål I de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege vil man etablere store udflugtslegepladser. De skal ses som et udflugtsmål for hele familien og områdets turister.

Det er tanken, at legepladserne skal tilpasses den enkelte købstad, og at de for eksempel indrettes som en bevægelsesrute gennem byen. I Præstø kunne den starte på havnen og både bevæge sig mod øst langs Fjordstien op mod Frederiksminde og mod vest til Jeppe Hein springvandet, så man på den måde kan integrere allerede eksisterende attraktioner, lyder et af foreslagene.

Fra politisk side er man begejstret for idéen med de nye udflugtslegepladser, men man erkender, at det kan blive svært at finde penge til dem.

Udflugtslegepladserne vil koste mere end en standard legeplads. Dels fordi man ikke vil benytte en standard legeplads fra et katalog, og dels på grund af, at pladserne skal benyttes af mange mennesker og derved kræver mere opsyn og vedligeholdelse.

Håbet er, at udflugtlegepladserne kan opnå fondsstøtte, og at den første udflugtslegeplads måske allerede kan stå klar i 2021.

I første omgang skal hele legeplansstrategien dog godkendes i kommunalbestyrelsen.