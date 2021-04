Se billedserie Landfæstet på Masnedø bliver den eneste rest, der kommer til at stå tilbage af Storstrømsbroen. På toppen af den høje betonkonstruktion vil der kunne laves et fantastisk udsigtspunkt, lyder forslaget fra Vejdirektoratet. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal det afgøres, hvad der skal ske efter nedrivning af bro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal det afgøres, hvad der skal ske efter nedrivning af bro

Vordingborg - 16. april 2021 kl. 05:04 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Et unikt udsigtspunkt? En natursti, hvor skinnerne har ligget? Det er nogen af de spørgsmål, der nu skal findes svar på.

For selvom nedrivningen af Storstrømsbroen stadig ligger nogle år ude i fremtiden, så er man allerede godt i gang med at finde ud af, hvad der skal ske, når den gamle bro er væk.

Vejdirektoratet har for nyligt kontaktet Vordingborg Kommune med et tilbud om at kunne overtage de arealer, der i dag leder bilisterne og togpendlerne hen til den nuværende bro, men som om få år vil stå uden noget formål.

Det drejer sig blandt andet om den 1,7 kilometer lange banedæmningen fra Viaduktvej og hen til landfæstet for Storstrømsbroen.

Det er tanken, at selve landfæstet, som er en stor og høj betonkonstruktion, skal være den eneste rest, der står tilbage af den gamle bro, når nedrivningen er slut. Fra toppen af denne betonkonstruktion vil man kunne lave et udsigtspunkt med en imponerende udsigt over Storstrømmen. Samtidig vil skinner, sveller og skærver blive fjernet på togdæmningen, hvor det vil være oplagt i stedet at anlægge en vandresti.

Vejdirektoratet er villige til at overdrage arealerne til kommunen kvit og frit, men der skal findes penge på det kommunale budget til at indrette arealerne til et rekreativt område.

På trods af, at kommunen kan ende med en del driftsudgifter, så var politikerne på det seneste møde i Plan- og Teknikudvalget slet ikke i tvivl om, at de gerne vil overtage arealerne.

- Vi siger ja tak til Vejdirektoratets tilbud. Vi vil ikke lade denne fantastiske chance gå fra os, fortæller udvalgsformand Michael Larsen (R).

- Vi overtager landfæstet, og alene at kunne gå derop og nyde udsigten bliver jo helt fantastisk, lyder det videre fra udvalgsformanden.

- Der kan helt sikkert laves rigtig mange spændende ting der, tilføjer han.

Det er endnu ikke alle detaljer i overdragelsen, der er endeligt på plads. Blandt andet skal man have fundet ud af, hvad der skal ske med de bygninger, der ligger på højre hånd lige inden Storstrømsbroen. Der er tale om nogle af Vejdirektoratets servicebygninger bestående af en hal og en mindre kontorbygning. Som udgangspunkt vil bygningerne blive revet ned, men Vejdirektoratet er åben for, at kommunen kan overtage bygningerne, hvis man kan finde et formål til dem.

Vejdirekoratet har også planer om at nedlægge Brovejen fra Masnedøvej og hen til landfæstet. Her planlægger man helt at fjerne vejbanen og cykelstien, men man er klar på at lade vejen ligge, hvis kommunen gerne vil have en vej op til et eventuelt kommende udsigtspunkt på toppen af landfæstet.

Alle den slags detaljer skal på plads i de kommende år. Først skal kommunalbestyrelsen dog endeligt godkende overdragelsen.