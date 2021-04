Se billedserie Det er ikke alle steder der er helt plads til skraldespandene. Hvordan bliver det, hvis der skal endnu flere op hjemme i de private hjem? Foto: Mille Holst

Nu skal der sorteres mere - men hvorfor i hjemmene?

Vordingborg - 16. april 2021 kl. 08:04 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

I Vordingborg Kommune er man gået i gang med at planlægge, hvordan affaldssorteringen skal håndteres i fremtiden. Folketinget har besluttet, der skal sorteres langt mere end hidtil, men hvorfor skal vi sortere endnu mere i affaldet i hjemmene? Kan det ikke gøres maskinelt, spørger en af vores læsere? I nær fremtid vil man over hele landet skulle sortere sit private affald i ti forskellige enheder. Det stiller store krav til indretningen af køkkener og bryggerser i de private hjem, og det har fået Lars Lyngskov fra Nyråd til at skrive et åbent brev til Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Udvalget for Klima og Miljø i Vordingborg Kommune.

- Siden 2018 har vi kildesorteret i to spande. Nu har man besluttet, at affaldet skal sorteres i ti forskellige typer. Sorteret, har vi nok hver især gjort efter evne og mening i nogle år, men billedet af flere spande virker skræmmende. Men hvis man bibeholder spanden til mad- og restaffald, og får to spande med hver fire rum til øvrige produkter, kunne denne opgave måske være løst, foreslår Lars Lyngskov, der erindrer, at affald i hans barndom blev smidt i ét stort hul på lossepladsen.

Lars Lyngskov synes, at den nuværende affaldssortering fungerer upåklageligt, og det er på ingen måde det at skulle sortere affaldet, der har fået ham til tasterne, men derimod en bekymring for, hvordan de mange affaldsfraktioner vil komme til at se ud i landskabet.

- Prøv at kigge på forhaver og indkørsler i villa-, parcelhus- og sommerhuskvarterer, hvor beboerne har indrettet sig bedst mulig med de to spande. Det er ikke alle steder noget kønt syn, og med ovenstående løsning bliver antallet dog alligevel forøget med 50 procent, mener han og undrer sig over, hvorfor det er så vigtigt at affaldet bliver sorteret i hjemmene og ikke på et sted, der er indrettet til at affaldet kan blive sorteret.

- Selvfølgelig skal vi genanvende og afbrænde mindre, men hvorfor skal sorteringen foregå husstandsnært, spørger han og vil for alt i verden undgå flere spande ved den enkelte ejendom.

- Det lyder mere rigtigt, at det er teknologi og maskiner på anlæggene, der klarer sorteringen. Skulle det endelig være, havde jeg personligt hellere set flere centrale deponeringsløsninger for aflevering af nogle af produkterne, for eksempel ved de indkøbssteder, hvor vi alligevel kommer, foreslår han.

Æstetikken er vigtig I Vordingborg Kommune er Else-Marie Langballe Sørensen glad for brevet fra Lars Lyngskov, og hun fortæller, at kommunen er i fuld gang med at gøre klar til de nye krav.

- Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at antallet af affaldsbeholdere på den enkelte husstand har en betydning, både æstetisk og pladsmæssigt, siger hun, men kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan løsningen bliver i Vordingborg Kommune.

- Det er min opfattelse, at staten med kravet om sortering af de 10 fraktioner ved alle husstande ønsker at ensrette affaldsindsamlingen på tværs af kommunerne, og dermed skabe bedre forudsætninger for et marked for genanvendelsesløsninger. Kommunens opgave er at indsamle fraktionerne, mens det private marked skal sørge for at etablere de rette genanvendelsesløsninger. Det gælder for eksempel også for mad- og drikkekartoner. I Vordingborg Kommune vil vi være meget opmærksomme på, at der sker en reel genanvendelse af de fraktioner, som vi indsamler, fortsætter hun.

Fakta De 10 nye affaldsfraktioner er:

Restaffald

Papir

Pap

Mad

Metal

Glas

Plast (hård og blød)

Farligt affald (batterier, småt elektronik og øvrigt, f.eks. spraydåser, kemikalier, elpærer osv.)

Mad- og drikke-karton

Tekstil



Det kommunen ikke indsamler ved husstandene i dag er:

Blødt plast (men det kan samles og afleveres på genbrugsstationerne)

Farligt affald (Batterier og småt elektronik kan dog afleveres i klar pose på låget af restaffald og det øvrige kan afleveres på genbrugsstationerne)

Mad- og drikke-karton

Tekstil (Kan dog afleveres på genbrugsstationerne). De 10 nye affaldsfraktioner er:Det kommunen ikke indsamler ved husstandene i dag er: De kan i udlandet Lars Lyngskov undrer sig også over, hvorfor mad- og drikkekartoner med det nye system ikke længere skal i restaffald

- De kan vel ikke genanvendes, spørger han?

Men det kan de godt - nogen steder. Else-Marie Langballe Sørensen forklarer:

- Mad- og drikkekartoner bliver pt. genanvendt både på svenske og tyske anlæg. Papfibrene bliver genanvendt, mens selve plastfilmen på indersiden af kartonerne bliver brændt. Det afventes om der bliver etableret en dansk genanvendelse af fraktionen, og er i mellemtiden i forhandling om afsætning til et tysk anlæg.

Maskiner og kuber Endelig undrer Lars Lyngskov sig over, at der visse steer i kommunen står containerne, de såkaldte kuber, til glas, metal, hård plast og pap/papir

- Man kan vel maskinelt separere metal-, glas-, plast- og tekstilaffald, som er lagt i samme spand, spørger han?

Hertil svarer Else-Marie Sørensen, at grunden til, at der visse steder i kommunen står disse kuber er, at man fra politisk side ønsker, at alle borgere nemt kan komme af med "ekstraordinært affald".

- Det kan for eksempel være ekstra mange flasker og dåser som følge af en fest - altså når den slags igen bliver tilladt, siger hun og bekræfter, at man godt kan separere metal-, glas-, plast- og tekstilaffald maskinelt.

- Vi gør det i dag med blandingen af glas, metal og hård plast. Det har dog vist sig at særligt glasfraktionen bliver påvirket af sorteringen, hvilket har betydet, at denne fraktion ikke kan genanvendes lokalt på glasværket i Næstved. I de kommende nationale krav er det ikke tilladt at blande glas, metal og plast, og vi skal derfor finde en anden løsning, siger hun.

Sådan forestiller kommunen sig at justere

affaldsordningen frem mod den endelige

implementering. Illustration Vordingborg Kommune