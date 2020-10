Se billedserie Slut med at lappe huller. En stribe centrale cykelstier i og omkring Vordingborg får snart lagt nyt slidlag ud, hvis renoveringen af cykelstier for to millioner kroner kommer i hus. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal der sættes cykelstier i stand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal der sættes cykelstier i stand

Vordingborg - 08. oktober 2020 kl. 08:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Ujævne, hullede cykelstier er et problem, som mange cyklister har klaget over gennem årene. Vordingborg Kommune får ofte kritik for cykelstiernes dårlige stand, men på det seneste plan- og teknikudvalg godkendte politikerne en plan, der skal renovere flere centrale cykelstier i Vordingborg-området.

Politikerne er klar med en plan for sammenlagt to millioner kroner. På alle strækningerne vil der blive lagt et nyt slidlag i fuld bredde, så man slipper for småreparationer hist og her.

Det er Københavnsvej fra Solbakkevej til rundskørslen i Ørslev, cykelstien på Chr. Richardtsvej, Nyraadsvej fra Solbakkevej til Nyråd og stien langs jernbanen i Neder-Vindinge, der nu alle står til at få del i millionerne til cykelstirenovering.

I Kastrup vil man lave cykelstien fra den nye bro ved Sct. Clemensvej og over til stitunnellen mellem Neder-Vindinge og Kastrup. Hvis der på det tidspunkt stadig er penge tilbage, så vil man fortsætte asfalteringen mod syd til Granvej eller længere.

Foruden de nævnte strækninger har politikerne også, planer om at forbedre cykelstierne på Københavnsvej mellem Solbakkevej og Algade.

Det var oprindeligt planen, at cykelstien på Færgegårdsvej i Vordingborg skulle sættes i stand nu, men den renovering vil kræve et større arbejde med nye kantsten på hele strækningen og et ekstra tykt lag asfalt. Derfor har kommunen besluttet at udskyde det renoveringsarbejde til senere.

I det hele taget skal der tænkes mere langstrakt i forhold til cykelstier, lyder meldingen fra Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknik.

- Vi skal have kigget på, om vi kan få cykelstierne ind på fuktionskontrakter, ligesom vi har med landevejene, så vi kan få sikret en langstrakt plan for at holde vores cykelstier pæne og ordentlige, forklarer han.

Cykelstirenoveringerne mangler endnu den endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen.