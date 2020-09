Internationaliseringsrådgiver i Erhvervshus Sjælland Helle Lyngberg gav mange tips til en god eksportstrategi. Foto: J.C. Borre Larsen

Nu skal der handles med tyskerne

Vordingborg - 17. september 2020 kl. 07:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Femern Bælt-tunnelen er bygget, tager det 10 minutter i bil for danskere og tyskere at krydse grænsen under vandet.

- Konkurrencesituationen bliver en helt anden, når tunnelen er færdig. Hvis man ikke er klar nu, skal man til at blive det.

Sådan lød det fra forretningsudvikler Steffen Leth Møller fra Erhvervshus Sjælland, da Vordingborg Erhverv onsdag morgen holdt »Eksportnetværk« på Det gamle Toldhuus på havnen i Præstø.

Her slog Steffen Leth Møller et slag for et nyt projekt, »German-Danish Innovation«, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme ind på det tyske marked.

- Tyskland er vores største handelspartner. Der er et stort potentiale, siger Steffen Leth Møller, der i to årtier har beskæftiget sig med eksport.

Teste ideen i Tyskland German-Danish Innovation blev skudt i gang i juni på en stor konference i Lübeck.

I netværket får man som virksomhed blandt andet mulighed for at indgå i forskellige partnerskaber med forhandlere, leverandører og offentlige og private aktører, så man kan teste sin forretningside i Kiel- og Lübeck-området. Derudover vil der være juridisk bistand, ligesom man får adgang til en ekspert fra et tysk erhvervshus. Indtil videre har 30 virksomheder på begge sider af grænsen tilmeldt sig det nye netværk.

At det batter, gav Steffen Leth Møller tre eksempler på.

En dansk solpanelproducent er kommet med i et netværk, en dansk biogasfabrik har fundet en ny leverandør, og en tysk husbådbygger har fået juridisk hjælp til at bygge en fabrik på Lolland.

- Når man eksporterer, øger man omsætningen og indtjeningen. Virksomheden vil være mindre sårbar, og den vil være mere interessant for investorer, købere og banken, siger Steffen Leth Møller.

Eksport på lavt blus Det er nu ikke fordi virksomhederne i Region Sjælland går amok i eksport.

Ifølge Helle Lyngberg er det kun otte procent af virksomhederne som eksporterer.

- Det er tæt på ingenting. Vi ligger efter Nordjylland, selvom vi har super mange fede virksomheder siger hun.

Det er nu håbet, at German-Danish Innovation kan sparke til virksomhedernes lyst til at rette øjnene mod den store nabo i syd.

Om German-Danish Innovation Projektet hører under Interreg Deutschland-Danmark-programmet.

Formålet er at støtte små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne på tværs af Femern Bælt.

Deltagervirksomhederne får blandt andet adgang til viden, sparring, netværk og juridisk bistand.

Projektet forventes at slutte i løbet af 2022. Projektet forventes at løbe frem til 2022.