Nu skal der gøres noget for erhvervslivet

Vordingborg - 18. marts 2021

Flere virksomheder skal have lyst til at placere sig i Vordingborg kommune - og blive her. Derfor indleder erhvervsforeningen nu et samarbejde med kommunen om at få sat nogle initiativer i gang. Begge parter spytter penge i samarbejdet. En plads som nummer 89 på Dansk Industris liste over landets kommuners erhvervsvenlighed er ikke godt nok. Det mener man både politisk og i erhvervslivet i Vordingborg Kommune. Derfor må der gøres noget, men hvad?

Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening har besluttet at samarbejde om at blive bedre. Derfor har begge parter afsat hver 250.000 kroner til at få udarbejdet en masterplan. Målet er i 2023 at gå mindst 30 pladser frem.

- Vi vil gå efter at komme så højt som muligt, lyder det fra erhvervsforeningens formand Willi Becke.

- Det kan ikke hjælpe noget bare at gå et lille skridt fremad; vi skal tage gigaspring, for de andre omkring os vil jo også være bedre, siger han.

Borgmester Mikael Smed (S) mener, det er muligt at komme højere op på Dansk Industris liste.

- Men det kræver, at vi laver de rigtige ting i stedet for at skyde ved siden af hinanden, siger han.

Vordingborg Kommune har de senere år sat en række initiativer i gang for netop at forbedre erhvervsklimaet i kommunen

- Nogle ting er der stadig, andet har erhvervslivet ikke været interesserede i, siger han og vil derfor hellere have dialogen med erhvervsforeningen om, hvad der skal til, fremfor at gætte sig frem.

For at forbedre kommunens erhvervsudvikling og erhvervsmæssige image vil der skulle sættes konkrete initiativer i gang, men hvad de kommer til at bestå i, er netop det, den halve million kroner skal bruges på at finde ud af.

Det glæder borgmester Mikael Smed (S), at

kommune og erhvervsliv nu samarbejde for at

få et bedre erhvervsklima. Foto: Jens Wollesen



Hvad skal der gøres - Vi går ind i samarbejdet med det formål, at vi får udviklet en erhvervsudviklingsstrategi med klare pejlemærker og sikre gode rammevilkår for at drive virksomhed i kommunen og øge bosætningen, udtaler Willi Becke, der ganske enkelt vil have sikret gode vilkår for at tiltrække og fastholde virksomheder lokalt.

Udarbejdelsen af den langsigtede masterplan med pejlemærker, der skal give retning til erhvervsudviklingen foretages af Vordingborg Erhverv i tæt samarbejde med Erhvervsforeningens bestyrelse og medlemmer samt med bistand fra et eksternt konsulentfirma. Ifølge borgmesteren er arbejdet så småt gået i gang.

Der er ikke sat en slutdato for, hvornår masterplanen skal ligge færdig, men det er ifølge borgmesteren heller ikke så vigtigt.

- Det skal gøres ordentligt, siger han og oplyser at der vil blive holdt møder og lavet grundige analyser, som alt sammen skal pege på de vigtigste indsatsområder for den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

Der er ikke i første omgang afsat midler til de initiativer, masterplanen efterfølgende måtte anbefale, men borgmesteren mener heller ikke initiativerne alle sammen nødvendigvis behøver at koste noget. Nogle er måske bare et spørgsmål om kommunikation.

- Det skal bare aftales, hvordan det her kan gøres, siger han og mener også, at netop en forventningsafstemning med hensyn til, hvad man kan forvente af kommunen og hvad erhvervslivet selv må tage op, er vigtig.

- Jeg er rigtig glad for, at Vordingborg Erhvervsforening har rakt hånden ud og inviteret til denne fælles indsats. Vi er enige om, at det skader alle parter, hvis vi ikke finder de rigtige bud på, hvordan vi kan forbedre kommunens image hos erhvervslivet. Vi skal gøre det nødvendige for, at rammevilkårene er tilfredsstillende og ikke mindst sætte ind der, hvor skoen måtte trykke. Og så skal vi have fortalt det til alle, så tilfredshedsmålingen baserer sig på friske fakta frem for gamle negative historier, siger Mikael Smed, der dog ikke forventer at et resultat vil kunne ses allerede i den kommende måling.

- Vi skal nok ikke forvente så meget boost i de næste undersøgelser, men det er noget, vi skal have sat på skinner i år, fortsætter han og minder om at det netop også først er i 2023, men forventer at kunne se resultater.